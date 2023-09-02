السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

علا غانم وحسن الرداد يعزون عمرو عبدالجليل بعمر مكرم

عزاء شقيق الفنان
عزاء شقيق الفنان عمرو عبدالجليل

قدمت الفنانة علا غانم والفنان حسن الرداد، واجب العزاء للفنان عمرو عبدالجليل، في شقيقه المستشار هشام عبدالجليل، حيث انطلق منذ قليل بدار مناسبات مسجد عمر مكرم عزاء الراحل، عقب صلاة المغرب بحضور أقارب الراحل واصدقائه لاستقبال المعزين.

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عزاء شقيق الفنان عمرو عبدالجليل

وبدأ توافد عدد من الفنانين والمشاهير من الوسط الفني وكان أول الحضور الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين والفنان إيهاب فهمي عضو مجلس إدارة النقابة والفنان مصطفى قمر ونجله تيام الفنان أحمد التهامي والفنان أيمن قنديل والمخرج خالد يوسف.

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عزاء شقيق الفنان عمرو عبدالجليل

وكان الفنان عمرو عبدالجليل قد أعلن أمس الخميس عن وفاة شقيقه المستشار هشام عبدالجليل، عبر منشور نشره على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعى.

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عزاء شقيق الفنان عمرو عبدالجليل

وكتب “عبدالجليل”، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "إكس": "البقاء لله في أخي العزيز هشام عبدالجليل، ربنا يصبرنا ويرحمك يا رب، نسألك الدعاء، اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهم اجعل قبره روضةً من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار".

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عزاء شقيق الفنان عمرو عبدالجليل

وأقيمت ظهر الجمعة، صلاة الجنازة على شقيق عمرو عبدالجليل بمسجد المدينة المنورة في أبراج عثمان بحي المعادي، بحضور اسرة الراحل واقاربه والأصدقاء ، ووارى الجثمان الثرى بمدافن العائلة.

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عزاء شقيق الفنان عمرو عبدالجليل

وكان عمرو عبدالجليل، قد انضم خلال الفترة الماضية للمشاركة في بطولة فيلم "كتف قانوني" وهو من بطولة الفنانة هالة صدقي ومن المفترض أن يبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة كما شارك عبدالجليل في فيلم "أولاد حريم كريم"، والذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي وهو بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، ونخبة من نجوم الفن، ومن إخراج علي إدريس واحتفل أبطال العمل بالعرض الخاص قبل يومين من إحدى دور العرض بالإسكندرية.

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عزاء شقيق الفنان عمرو عبدالجليل
علا غانم حسن الرداد عمرو عبد الجليل المستشار هشام عبد الجليل عمر مكرم عزاء عمرو عبدالجليل

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