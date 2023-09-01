"لوغاريتم" في جولة مع روبوت يساعد الأطفال في المكتبة بكوريا الجنوبية

سلط برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، الضوء علي روبوت يساعد الأطفال في المكتبة بكوريا الجنوبية.

وخلال جولة بالمكتبة كشف الإعلامي أحمد فايق، دور الصديق الروبوت المخصص لمساعدة الأطفال في جولة المكتبة وتصفح الكتب والبحث عن إجابة لأسئلتهم في كوريا الجنوبية.

وقال فايق: "واحدة من أجمل الحاجات اللي أنا شفتها في البلد دي هي فكرة إزاي بيحببوا الطفل في المكتبة والقراءة، والطفل زي أي طفل بيحب الروبوت والكرتون وازاي يتسلى".

وتابع: "الروبوت دا بيساعد الأطفال إنهم يتجولوا فى المكتبة بيساعدهم يختاروا الكتب اللى بتناسهم وينفعل ويهزر ويلعب معاهم وبقت زيارة المكتبة فسحة مش مجرد تقعد تقرأ كتاب".