الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خالد عبدالفتاح: جاهز للتحدي.. وحققت مع الأهلي 4 بطولات في 6 شهور

خالد عبد الفتاح
خالد عبد الفتاح

أكد خالد عبدالفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يسعى للظهور بشكل قوي مع الفريق في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن المنافسة ستكون صعبة للغاية مع زملائه من أجل اللعب أساسيًا، متمنيًا حصد المزيد من الألقاب مع الأهلي في الموسم الجديد.

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عبد الفتاح: الأهلي أبلغني بتفعيل بند شراء عقدي قبل نهاية الدوري بـ 4 جولات

وقال عبدالفتاح: «الحمد لله، أنا حاليًا تعافيت بشكل كبير، بعد الإصابة التي تعرضت لها في نهاية الموسم الماضي، وأجريت جراحة الترقوة، ثم بعدها بأسبوعين بدأت سريعًا البرنامج التأهيلي بالجري حول الملعب، وكان هدفي هو اللحاق ببداية فترة الإعداد للموسم الجديد، والتواجد في المعسكر الخارجي».

وأضاف: «الفترة الماضية تاريخية بالنسبة لي بعد انضمامي للنادي الأهلي، حصلت على 4 بطولات مع الفريق في 6 شهور، هذا أمر طبيعي لنادي القرن الافريقي، لكن كان حدثا مختلفا بالنسبة لي».

وواصل: «الأهلي أبلغني بتفعيل بند شراء عقدي من سموحة نهائيًا قبل نهاية الدوري بـ4 جولات، وهو أمر أسعدني كثيرًا وفخور بتمسك مسئولي النادي بوجودي».

وزاد: «علاقتي مع مارسيل كولر رائعة للغاية، وهو يمتلك خبرات رائعة ويتعامل نفسيا مع اللاعبين بشكل جيد، ويعطي الجميع ثقة كبيرة، ومن يجتهد في التدريبات يحصل على فرصة المشاركة في المباريات».

وأكمل: «كولر يمنحني ثقة كبيرة، وهو الأمر الذي يحفزني أنا وزملائي على تقديم أفضل مستوى خلال المباريات، اللاعب دائمًا في حاجة لثقة الجهاز الفني».

وتابع: «لعبت في عدة مراكز سواء الظهير الأيمن أو المساك أو الظهير الأيسر، أحاول دائمًا أن أظهر بالمستوى الجيد، وأن أقدم أقصى جهد في أي مكان يختاره الجهاز الفني، ويشركني من خلاله في أي مباراة».

وأكد: «اختياري للعب في مركز المساك أمام الزمالك في الدور الأول كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، وحافز أيضًا في نفس الوقت، المشاركة في لقاء القمة لأول مرة بقميص الأهلي، وكنت في حالة تركيز شديدة، وتدربت على مهام هذا المركز، والحمد لله ظهرت بمستوى طيب وفزنا بثلاثية نظيفة».

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خالد عبد الفتاح: تعاقدت مع شركة لتحليل مستواي

وأضاف: «تعاقدي مع شركة خاصة لتحليل الأداء لتطوير مستواي بصفة مستمرة، شيء طبيعي؛ لأنني أسعى للتطور وأرغب دائمًا للظهور بأفضل أداء داخل الملعب، كما أن المنافسة مع أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد هاني صعبة للغاية، خصوصا أنهم لاعبون دوليون، ولكن أبذل قصارى جهدي للمشاركة أساسيًا، وفي النهاية هي رؤية المدير الفني الذي يراه مناسبًا سيشارك في المباريات».

وواصل حديثه قائلا: «لا نخشى من أي مباراة، نحن دائمًا جاهزون لتحمل المسئولية، ومشاركتي في كأس العالم للأندية كانت تاريخية بالنسبة لي بعدما ظهرت لأول مرة في البطولة مع النادي الأهلي، والأجواء بها دائمًا مختلفة سواء من حيث المستوى أو الجماهير».

وأشاد خالد عبدالفتاح، بمعسكر الإعداد في النمسا، مؤكدًا أن الأجواء رائعة والفريق يتدرب على فترتين، مشيرا إلى أن التدريبات قوية للغاية في ظل الأجواء الحماسية.

ووعد خالد عبدالفتاح، جماهير الأهلي ببذل قصارى جهده من أجل تحقيق أكبر عدد من البطولات في الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الفوز بخمسة ألقاب في الموسم الماضي سيضع اللاعبين تحت ضغط، من أجل حصد المزيد مستقبلًا، متمنيًا تحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم للأندية القادمة والاستمرار في التربع على عرش القارة من خلال التتويج بالبطولات الإفريقية سواء كأس السوبر أو الدوري الإفريقي أو دوري أبطال إفريقيا.

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