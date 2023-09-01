مباريات ليفربول في شهر سبتمبر وتردد القنوات الناقلة

مباريات ليفربول في شهر سبتمبر ضمن الأخبار التي تستحوذ على نسب متابعة وبحث كبيرة عبر محرك "جوجل" خلال الفترات القليلة الماضية، حيث يتابع الفريق الأحمر الملايين حول العالم لذا فإن مباريات ليفربول في شهر سبتمبر من الأمور التي ينتظرها الكثير سواء في مصر أو خارجها من محبي وعشاق كرة القدم.

مباريات ليفربول في شهر سبتمبر

ليفربول واستون فيلا

ويستهل فريق ليفربول أولى مبارياته في الشهر الجاري باللقاء الذي يجمعه مع فريق أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تنطلق مساء اليوم الجمعة حيث يواجه فريق أستون فيلا يوم الأحد المقبل الثالث من شهر سبتمبر الجاري وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من استاد أنفيلد معقل الريدز.

ولفرهامبتون وليفربول

ويستضيف وولفرهامبتون نظيره فريق ليفربول ضمن افتتاحية مباريات الأسبوع الخامس من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك يوم السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهره مكة المكرمة من استاد مولينيو.

ليفربول ووست هام

ويحل فريق ويستنهام ضيفا على نظيره ليفربول ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز في الرابع والعشرون من شهر سبتمبر الحالي وذلك في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على استاد انفيلد.

ليفربول وليستر سيتي

ويواجه فريق ليفربول نظيره ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثالثة من كابيتال ون يوم 26 من شهر سبتمبر الجاري على استاد انفيلد.

توتنهام وليفربول

ويختتم ليفربول مواجهات شهر سبتمبر بلقاء هام يجمعه مع فريق توتنهام ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك في 30 من شهر سبتمبر الجاري حيث تنطلق المباراه في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من استاد توتنهام هوتسبير.

القنوات الناقلة لمباريات ليفربول

و تذاع مباريات ليفربول على قنوات بين سبورت ويمكنكم متابعة المباراة المقبلة أمام فريق أستون فيلا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج على التردد التالي:

التردد: 11013

معدل الترميز: 27500

القمر صناعي: نايل سات

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

القناة: مشفرة.