"مايكروسوفت" تقرر فصل تطبيق Teams عن حزمة Office بداية من أكتوبر المقبل

قررت شركة مايكروسوفت Microsoft فصل تطبيق الدردشة والفيديو Teams عن باقة برامج Office لتسهل الأمر على منتجات منافسة للعمل مع برامجها، لكن منافسين قالوا إنها قد تحتاج لفعل المزيد لتجنب فرض غرامة تتعلق بمكافحة الاحتكار من جانب الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لـ« forbesmiddleeast» يأتى القرار بعد شهر من إطلاق المفوضية الأوروبية تحقيقًا في ربط Microsoft بين Office و Teams، بعد شكوى من تطبيق المراسلة المنافس المملوك لشركة Salesforce في عام 2020.

كانت تحركات مايكروسوفت التي أعلنتها اليوم مماثلة للامتيازات الأولية التي فشلت في معالجة المخاوف التنظيمية، وقالت هيئة المنافسة في الاتحاد الأوروبي إنها علمت بإعلان الشركة، بحسب « forbesmiddleeast».

وأضافت الشركة تطبيق Teams إلى Office 365 في عام 2017 مجانًا، وقد حل محل Skype for Business، واكتسب شعبية أثناء وباء كوفيد 19.

وقالت نائبة رئيس مايكروسوفت لشؤون الحكومة الأوروبية، نانا لويز ليندي إن الشركة تعلن عن تغييرات استباقية تأمل أن تبدأ في معالجة هذه المخاوف بطريقة مجدية، حتى مع استمرار تحقيق المفوضية الأوروبية، مؤكدة أنها تتعاون معها.

وأضافت في بيان أمس، أن التغييرات تأتي لمعالجة اثنين من مخاوف الاتحاد الأوروبي، موضحة أن العملاء يجب أن يكونوا قادرين على اختيار مجموعة أعمال بدون Teams بسعر أقل من تلك التي تحتوي على التطبيق، وأن على الشركة بذل المزيد من الجهد لتسهيل التشغيل البيني بين الاتصال المنافس وحلول التعاون ومجموعات Microsoft 365 وOffice 365 .

موعد الفصل سيتم تطبيق التغييرات، التي تسري اعتبارًا من أول أكتوبر ، في الاتحاد الأوروبي وسويسرا، وسيتم السماح لعملاء المؤسسات لشركة Microsoft، والذين يمثلون معظم الأعمال التجارية للشركة في أوروبا، بالتبديل إلى إصدار Office الذي يستثني Teams بسعر 2 يورو (2.17 دولار) شهريًا أرخص من ذلك الإصدار الذي يحتوي على التطبيق.

كما يمكن لعملاء المؤسسات الجدد شراء Teams بشكل مستقل ومنفصل مقابل 5 يورو (5.42 دولار) شهريًا، وسيتم تقديم موارد دعم جديدة لمساعدة العملاء وموردي البرامج المستقلين الذين يرغبون في إزالة البيانات من Teams واستخدامها في منتج آخر.

ووفقًا لـ« forbesmiddleeast» ستعمل مايكروسوفت، كذلك، على تطوير طريقة جديدة لاستضافة تطبيقات الويب Office ضمن التطبيقات والخدمات المنافسة على غرار ما تفعله مع Teams.

ويقول المنافسون إن عرض مايكروسوفت بحالته الحالية من غير المرجح أن يفوز بإجازة هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

وتعد المخاطر كبيرة بالنسبة لمايكروسوفت التي منيت بغرامات مكافحة احتكار في الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.2 مليار يورو (2.40 مليار دولار) في العقد الماضي لربط أو تجميع منتجين أو أكثر معًا، لكنها سعت منذ ذلك الحين إلى اتباع نهج أكثر تصالحية مع الجهات الناظمة.