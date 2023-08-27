الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس "مايكروسوفت" يدعو إلى التزام الشفافية فى تنظيم الذكاء الاصطناعى

الذكاء الاصطناعى
الذكاء الاصطناعى

دعا رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث، إلى التزام الشفافية فى تحديد أهداف ومبادئ تنظيم الذكاء الاصطناعى، مطالبا بوضع "مخطط تنظيمى" يتطلب وضع معايير على مستوى القطاع الخاص والمستويين الوطنى والعالمي.


جاء ذلك فى كلمة ألقاها سميث فى جلسة بعنوان "الذكاء الاصطناعى للأعمال والمجتمعات: الفرص واللوائح" ضمن فعاليات قمة "بى 20" لعام 2023 فى الهند، وهى قمة تنعقد فى إطار مجموعة العشرين من أجل التواصل مع شركاء التجارة.

 

وقال سميث - فى كلمته التى نقلها موقع "جادجتس 360" التقنى - إن الناس يريدون أن يكونوا واثقين من أن هذه التكنولوجيا الجديدة، الذكاء الاصطناعي، ستظل تحت سيطرة الإنسان.


وأضاف سميث: "لقد شاهدوا الكثير من أفلام الخيال العلمى التى تحكى كيف تحول الذكاء الاصطناعى إلى اتجاه غير مرغوب. وبما أننا نصنع ما يبدو وكأنه جزء من الخيال العلمي، فإننا بحاجة إلى الشركات والجهات التنظيمية للتركيز على ذلك".


كما شدد سميث على الحاجة إلى إنشاء مخطط تنظيمى من قبل الحكومات والقطاعات الخاصة فى جميع أنحاء العالم؛ مضيفا أن هذا يعنى أن بعض هذه المبادئ سيتم تطبيقها على مستوى التطبيقات، وبعضها على مستوى السحابة الإلكترونية ومراكز البيانات.

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