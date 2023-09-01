وفاة رجل الأعمال محمد الفايد ودفنه فى لندن (صور)

توفي رجل الأعمال، محمد الفايد، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 94 عامًا، بعد مسيرة طويلة في عالم المال والأعمال.

وأعلن صهر رجل الأعمال أشرف حيدر، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة رجل الأعمال، قائلًا: "توفي اليوم إلى رحمة الله تعالى جد زوجتي رجل الأعمال المصري محمد الفايد".

وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة في مسجد ريجنز بارك في العاصمة البريطانية لندن.

ولد الفايد في الإسكندرية عام 1929، وبدأ حياته المهنية في عالم الأعمال في مصر، ثم انتقل إلى دبي في عام 1960، إذْ عمل في مجال العقارات والتنمية.

في عام 1975، انتقل الفايد إلى المملكة المتحدة، إذْ اشترى فندق ريتز في باريس، ثم سلسلة محلات هارودز في لندن في عام 1985.

وكان محمد الفايد يحتل المرتبة 12 في قائمة أثرياء العرب، بصافي ثروة 2 مليار دولار، ويحتل المرتبة 1516 عالميًا، وفقًا لتصنيف فوربس.