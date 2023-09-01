28 مليار دولار فى 2028.. كيف تنجح العلمين فى دعم إيرادات السياحة المصرية؟

على مدار 45 يومًا، تواصلت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين"، وسط تنوع كبير في فعاليات المهرجان بين العروض الفنية والثقافية والرياضية.

“الدستور” يُجيب في السطور التالية على سؤال حول حجم استفادة الاقتصاد المصري من المهرجان

مهرجان العلمين

يأتي هذا المهرجان لتأكيد النجاح الكبير للدولة المصرية في تحويل الأراضي الصحراوية إلى مدينة عالمية، مما سيسهم في تعزيز الاقتصاد المصري في المستقبل.

كيف يؤثر المهرجان على صناعة السياحة في مصر؟

خطة تنموية جادة أطلقها الرئيس السيسي قبل 5 سنوات، بوضع حجر أساس المدينة الجديدة لتتحول خلال الفترات القليلة الماضية إلى مدينة تكنولوجية عالمية، بعد إنشاء مناطق سكنية وسياحية وتاريخية، وتوفير مرافق حديثة مثل الممشى السياحي ومناطق الفنادق والمرافق الترفيهية.

وجهة سياحية متكاملة

صُممت مدينة العلمين الجديدة لتكون وجهة سياحية متكاملة مع مناطق للسياحة والترفيه والسكن، تضم المدينة مناطق مثل منطقة بحيرة العلمين والحي السكني المميز والممشى السياحي ومنطقة الفنادق والمزيد، مما يوفر تجربة متنوعة للزوار.

العلمين

مشروع داون تاون

ويعتبر مشروع "داون تاون" مكملًا للمدينة، ويقع بالقرب من مطار العلمين ومرافق حيوية أخرى، يتضمن هذا المشروع مجموعة من المطاعم الفاخرة والكافيهات، مما يجعله مركزًا جذابًا للسياح.

سياحة المؤتمرات

من المتوقع أن يكون لمهرجان العلمين الجديدة تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، يزيد من عدد السياح القادمين، ويعزز قطاع السياحة وزيادة فرص العمل، بالإضافة إلى ذلك، يعزز سياحة المؤتمرات ويجذب الأنظار العالمية نحو المدينة، مما يسهم في زيادة نسب الإشغال الفندقي والإيرادات السياحية.

اكتشاف مدينة العلمين الجديدة

- كما تتيح الفعاليات التي تُقام في المهرجان للزوار اكتشاف مدينة العلمين الجديدة، مما يشجع على زيادة عدد الوافدين من داخل وخارج مصر، هذا يسهم في تعزيز السياحة العربية والأوروبية في المدينة.

نسب الإشغال الفندقي

ومن المتوقع أن يؤدي وجود مهرجان العلمين الجديدة إلى زيادة نسب الإشغال الفندقي بشكل كبير، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.

إيرادات قطاع السياحة إلى 14.2 مليار دولار

وتوقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" نموًا ملحوظًا في صناعة السياحة المصرية، مما يعزز التفاؤل بزيادة الإيرادات السياحية وزيادة عدد السياح خلال السنوات المقبلة.

كما ارتفعت توقعات صندوق النقد الدولي بشأن صناعة السياحة في مصر بشكل ملحوظ، يتوقع أن تصل إيرادات قطاع السياحة إلى 14.2 مليار دولار خلال العام 2023/2024، مع توقع تصاعدي يجعلها تصل إلى 28.8 مليار دولار في العام 2027/2028.

250 ألف غرفة فندقية

هذه التوقعات الإيجابية تأتي نتيجة لمهرجان العلمين الذي يُقام في مدينة العلمين الجديدة ويعزو الخبراء هذا الارتفاع المتوقع في الإيرادات السياحية إلى أن معدل إنفاق السائحين في مدن البحر المتوسط يفوق إنفاقهم في المقاصد السياحية المصرية خلال فصل الشتاء بمعدل ثلاث مرات، مدينة العلمين الجديدة تستوعب أكثر من 250 ألف غرفة فندقية، مما يزيد من قدرتها على استقبال المزيد من السياح.

فرص عمل إضافية

وتقدم فعاليات المهرجان الحالي فرص عمل إضافية داخل مصر، حيث يُقدر أن هناك ما بين 70 إلى 80 ألف مواطن يعملون في هذه المنطقة، بنسبة إشغال تتراوح من 95% إلى 100%، مما يتيح فرص عمل إضافية في مدينة العلمين الجديدة.

مليون زائر داخل مصر

ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي وجود مليون زائر داخل مصر أثناء المهرجان إلى زيادة الإنفاق الأجنبي في البلاد، هذه التقديرات تشير إلى أن حجم الإنفاق المتوقع يمكن أن يصل إلى الأقل 3 مليارات دولار، هذا بالإضافة إلى التدفقات النقدية لمطار العلمين الناتجة عن حجوزات تذاكر الطيران التي تم حجزها من قبل الزوار.

تأثيره الإيجابي على الاقتصاد المصري

تُظهر هذه التوقعات الإيجابية أهمية مهرجان العلمين الجديدة وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد المصري، حيث يعكس نجاح الفعاليات التي حققتها مدينة العلمين الجديدة والجهود المبذولة في التسويق لها.