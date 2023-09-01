الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على فخره بجميع الطلاب أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية، والدبلومات الفنية والتمريض والنماذج المشرفة التى استطاعت التفوق والتميز وحصد المراكز الأولى على مستوى المحافظة، مقدما الشكر لأولياء أمور الطلاب على جهودهم على مدار العام مع أبنائهم لتحقيق النجاح والتفوق. 

وثمن محافظ مطروح جهود  قيادات التربية والتعليم  والأزهر بالمحافظة، وحرصهم على توفير المناخ التعليمى الجيد، لتحقيق التفوق لأبناء المحافظة، مؤكدا على استمرار تقديم كافة أنواع الدعم لمنظومة التعليم العام والفنى والأزهرى بالمحافظة، من أجل تخريج كوادر قادرة على مواكبة خطوات التنمية بها وخدمة أه‍الى فى كافة التخصصات.  

من جانبه كرم محافظ مطروح، أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والتمريض  والأول ثانوية عامة من المكفوفين، وعدد من القائمين والمشاركين فى تنظيم القوافل التعليمية  مع منحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرا وتحفيزا لهم. 

وكان قد شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، فعاليات حفل تكريم أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية التى نظمته الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بديوان عام محافظة مطروح.

وبدأ الاحتفال بدخول الطلاب من الممر الشرفى ثم السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم تقديم فقرة استعراضية لطلاب الأزهر الشريف تحت عنوان "نجاحنا فرحا".

وبأعلام مصر.. قدم كورال مديرية التربية والتعليم فقرات فنية احتفالا بأوائل الشهادات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية.

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
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محافظ مطروح مطروح أوائل الثانوية تكريم أوائل شهادات الثانوية القوافل التعليمية

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