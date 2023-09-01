الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يشهد حفل تكريم أوائل الشهادات الثانوية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، فعاليات حفل تكريم أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية التي نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بديوان عام محافظة مطروح.

جاء ذلك بحضور سحر عيد، وجمال الشورى، عضوا مجلس النواب، وعمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، والشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية والعميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وطلاب وأولياء أمور أوائل الثانوية العامة.

ورصدت "الدستور" انطلاق الفعاليات التي تم تنظيمها في القاعة الكبرى بديوان عام محافظة مطروح. 

ممر شرفي 

بدأ الاحتفال بدخول الطلاب من الممر الشرفي ثم السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تقديم فقرة استعراضية لطلاب الأزهر الشريف تحت عنوان "نجاحنا فرحًا" ثم عرض فيديو لأوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية.

فقرات فنية 

وقدم كورال التربية والتعليم تحت قيادة ايناس رمزي، موجة التربية الموسيقية بمديرية التربية والتعليم بمطروح فقرات فنية احتفالًا بأوائل الشهادات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية.

IMG-20230901-WA0033
IMG-20230901-WA0033
٢٠٢٣٠٩٠١_١٦٣٩٠٦
٢٠٢٣٠٩٠١_١٦٣٩٠٦
٢٠٢٣٠٩٠١_١٦٢٦٠١
٢٠٢٣٠٩٠١_١٦٢٦٠١
٢٠٢٣٠٩٠١_١٦٢٤٠٥
٢٠٢٣٠٩٠١_١٦٢٤٠٥
IMG-20230901-WA0031
IMG-20230901-WA0031
٢٠٢٣٠٩٠١_١٦٢١٤٣
٢٠٢٣٠٩٠١_١٦٢١٤٣
٢٠٢٣٠٩٠١_١٦١٢٤٧
٢٠٢٣٠٩٠١_١٦١٢٤٧
٢٠٢٣٠٩٠١_١٦١٢٣٢
٢٠٢٣٠٩٠١_١٦١٢٣٢
٢٠٢٣٠٩٠١_١٦١٢٢٧
٢٠٢٣٠٩٠١_١٦١٢٢٧
٢٠٢٣٠٩٠١_١٦١٢٢١
٢٠٢٣٠٩٠١_١٦١٢٢١
٢٠٢٣٠٩٠١_١٦٠٦٠٨
٢٠٢٣٠٩٠١_١٦٠٦٠٨
٢٠٢٣٠٩٠١_١٦٠٥٥٤
٢٠٢٣٠٩٠١_١٦٠٥٥٤
مطروح محافظ مطروح تكريم اوائل الشهادات الثانوية فقرات فنية ممر شرفى

مواد متعلقة

في جلسته الـ66.. مجلس جامعة مطروح يبحث استعدادات العام الدراسى الجديد

حجازي وشعيب يفتتحان المدرسة المصرية اليابانية بمرسى مطروح

وزير التعليم ومحافظ مطروح يضعان حجر أساس مدرستين جديدتين بمنطقة الريفية

محافظ مطروح يستقبل وزير التعليم لمتابعة استعدادات العام الدراسى الجديد

الأكثر قراءة

وزير البترول يجدد الثقة فى إيهاب عبدالمقصود رئيسًا لـ"خدمات البترول الجوية"

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

معيط والقباج ورئيس الرقابة المالية يفتتحون ملتقى التأمين الخامس 17 سبتمبر

"كريس" يلقى سحره على مسرح "مهرجان العلمين".. ويبهر العالم بخفّة يده

وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يوزعان 2 طن لحوم و12 ألف شنطة سلع غذائية

الحكومة تنفى تجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال