محافظ مطروح يشهد حفل تكريم أوائل الشهادات الثانوية

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، فعاليات حفل تكريم أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية التي نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بديوان عام محافظة مطروح.

جاء ذلك بحضور سحر عيد، وجمال الشورى، عضوا مجلس النواب، وعمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، والشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية والعميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وطلاب وأولياء أمور أوائل الثانوية العامة.

ورصدت "الدستور" انطلاق الفعاليات التي تم تنظيمها في القاعة الكبرى بديوان عام محافظة مطروح.

ممر شرفي

بدأ الاحتفال بدخول الطلاب من الممر الشرفي ثم السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تقديم فقرة استعراضية لطلاب الأزهر الشريف تحت عنوان "نجاحنا فرحًا" ثم عرض فيديو لأوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية.

فقرات فنية

وقدم كورال التربية والتعليم تحت قيادة ايناس رمزي، موجة التربية الموسيقية بمديرية التربية والتعليم بمطروح فقرات فنية احتفالًا بأوائل الشهادات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية.

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