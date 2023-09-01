البيت الأبيض يدين تهديد مارجورى تايلور جرين بإغلاق الحكومة

أدان البيت الأبيض "المتطرفين" في الحزب الجمهوري بعد أن قالت واحدة من المتطرفين البارزين، مارجوري تايلور جرين من جورجيا، إنها لن تصوت لتمويل الحكومة هذا الشهر دون إجراء تحقيق لعزل جو بايدن.

وبدون إجراء إنفاق جديد، سينفذ التمويل الحكومي في 30 سبتمبر، مع منح إجازة للموظفين الفيدراليين وإغلاق الوكالات، وفق صحيفة الجارديان البريطانية.

وفي بيان صدر مساء الخميس، قال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس: "آخر شيء يستحقه الشعب الأمريكي هو أن يقوم أعضاء مجلس النواب المتطرفون بإثارة إغلاق حكومي يضر باقتصادنا، ويقوض استعدادنا للكوارث، ويجبر قواتنا على العمل بدون ضغوط".

اتفاق مايو لرفع سقف الديون



وفي إشارة إلى اتفاق مايو لرفع سقف الديون، قال بيتس إن الجمهوريين في مجلس النواب "قطعوا بالفعل وعدًا للشعب الأمريكي بشأن التمويل الحكومي، وسيكون من العار بالنسبة لهم أن يخالفوا كلمتهم ويفشلوا البلاد لأنهم استسلموا للمتشددين".

جرين من أصحاب نظرية المؤامرة ومثيرة للجدل وقالت إنها "على القائمة" لتصبح نائبة لدونالد ترامب إذا كان المرشح الرئاسي الجمهوري.

وفي حديثها في جورجيا، قالت إنها تريد حجب التمويل عن جاك سميث، المستشار الخاص الذي وجه 44 من 91 تهمة جنائية ضد ترامب.

وقالت أيضًا إنها تريد إقالة ديفيد فايس، المستشار الخاص المعين في عهد إدارة ترامب الذي يحقق مع هانتر بايدن، نجل الرئيس وعلاقة مزاعم الفساد غير المثبتة التي تغذي المسيرة نحو المساءلة.

وقال جرين للناخبين: "علينا كبح جماح مكتب التحقيقات الفيدرالي، لن أصوت لصالح المال من أجل هذه الأشياء".

وهدد جمهوريون يمينيون متشددون آخرون بالتصويت ضد التمويل الحكومي.

وأشار كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الذي يتمتع بأغلبية خمسة مقاعد فقط، إلى أنه سيوافق على إجراء تحقيق بشأن المساءلة عندما يعود مجلس النواب هذا الشهر.

وقال مكارثي لشبكة فوكس نيوز في نهاية الأسبوع الماضي: "إذا أغلقنا أبوابنا، فسيتم إغلاق الحكومة بأكملها - التحقيق وكل شيء آخر"، واصفًا المساءلة بأنها "خطوة طبيعية للأمام" من التحقيقات الحالية.

تم عزل ترامب مرتين من قبل الديمقراطيين في مجلس النواب، أولا بتهمة السعي إلى تشويه سمعة أوكرانيا، ثم بسبب التحريض على الهجوم على الكونجرس في 6 يناير.

وبرأه الجمهوريون في مجلس الشيوخ في المرتين.