فرانكفورت «مرموش» في مجموعة سهلة بدوري المؤتمر الأوروبي

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ظهر اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي (موسم 2023-2024).

وأسفرت القرعة، عن وقوع إينتراخت فرانكفورت الألماني – الذي يضم بين صفوفه المصري عمر مرموش – في المجموعة السابعة، والتي ضمت أيضًا كل من باوك اليوناني، وإتش جيه كيه الفنلندي، وأبردين الأسكتلندي.

وجاء فناربخشة التركي – الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر فايد، في المجموعة الثامنة، التي تضم كل من لودجوريتس البلغاري، سبارتاك تيرنافا السلوفاكي، نوردشيلاند الدانماركي.

وحل فريق ليل الفرنسي، في المجموعة الأولى، رفقة كل من سلوفان براتسلافا السلوفاكي، أولمبيا لوبليانا السلوفيني، كلاكسفيك (من جزر فاروه)، بينما جاء الكمار الهولندي، في المجموعة الخامسة والتي ضمت كل من أستون فيلا الإنجليزي، ليجيا وارسو البولندي، زرينيسكي موستار الكرواتي.

وجاءت مجموعة بطولة دوري المؤتمر الأوروبي على النحو التالي:

المجموعة الأولى: ليل الفرنسي، سلوفان براتسلافا السلوفاكي، أولمبيا لوبليانا السلوفيني، كلاكسفيك (جزر فاروه)

المجموعة الثانية: جينت البلجيكي، ماكابي تل أبيب، زوريا لوهانسك الأوكراني، بريدابليك الإيسلندي

المجموعة الثالثة: دينامو زغرب الكرواتي، فيكتوريا بلزن التشيكي، أستانا الكازاخستاني، بلقاني (كوسوفو)

المجموعة الرابعة: كلوب بروج البلجيكي، بودو جليمت النرويجي، بشكتاش التركي، لوجانو السويسري

المجموعة الخامسة: الكمار الهولندي، أستون فيلا الإنجليزي، ليجيا وارسو البولندي، زرينيسكي موستار الكرواتي

المجموعة السادسة: فيرينتسفاروشي المجري، فيورنتينا الإيطالي، جينك البلجيكي، تشوكاريتشكي الصربي

المجموعة السابعة: إينتراخت فرانكفورت الألماني، باوك اليوناني، إتش جيه كيه الفنلندي، أبردين الأسكتلندي

المجموعة الثامنة: فناربخشة التركي، لودجوريتس البلغاري، سبارتاك تيرنافا السلوفاكي، نوردشيلاند الدانماركي

ومن المقرر، أن تجرى مباريات الجولة الأولى لدوري المؤتمر الأوروبي، يوم 21 سبتمبر المقبل.