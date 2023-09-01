الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كريس" يلقى سحره على مسرح "مهرجان العلمين".. ويبهر العالم بخفّة يده

كريس المصري
كريس المصري

طار بين أبراج العلمين ليعلن عن وجوده ضمن فعاليات أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط، وهو مهرجان العلمين الجديدة، لتلبية ذوق شريحة جديدة من الجمهور المهتم بألعاب خفة اليد، وهو الساحر الشهير كريس المصري، الذي أبهر العالم بعرضه يوم 29 يوليو الماضي.

كريس المصري استطاع بخفة يده، أن ينثر سحره على مسرح "مهرجان العلمين"، وخلق حالة من المرح والانبهار والتيقظ لدى الجمهور والحضور، إذ كان العرض الخاص به ضمن حلقة لبرنامج "صاحبة السعادة"، للفنانة إسعاد يونس التي أعربت عن سعادتها الشديدة كونها تقدم حلقة مباشرة بحدث هام أمام جمهور كبير منذ سنوات.

وقدم الساحر كريس المصري عرضه ضمن حلقة برنامج "صاحبة السعادة"، التي تم تصويرها بمدينة العلمين ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العلمين، وتضمن عددا مع الألعاب السحرية مع الإعلامية إسعاد يونس، ومنها لعبة الكوتشينة، التي أبدت الأخيرة انبهارها، وداعبته قائلة: "إنت معاك عفاريت".

وطالبت إسعاد يونس الفنان عصام السقا بالمشاركة في فقرة الساحر كريس المصري، وأبدى السقا انبهاره بحركات كريس المصري، ممازحا: "أنا شاكك في السلسلة بتاعتك"، ليؤكد له كريس المصري أن عمله قائم على "خفة اليد" ليس أكثر.

واستطاع كريس المصري، من خلال عرضه، أن يضفي البهجة والتفاعل والحيوية على جمهور مهرجان العلمين، ويدخل السعادة مع صاحبة السعادة على قلوب المصريين والعرب بأكبر حدث ترفيهي.

مهرجان العلمين الجديدة 

ويقام بمدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، والذى بدأت أولى فعالياته يوم 13 يوليو وينتهي غدا، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

 ويقدم المهرجان العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة.

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