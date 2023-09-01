وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يوزعان 2 طن لحوم و12 ألف شنطة سلع غذائية

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تسليم 2 طن لحوم و12 ألف شنطة سلع ومواد غذائية من مشروع صكوك الأضاحي والإطعام الذي تقدمه وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، في حضور الدكتور مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف.

وأوضح وزير الأوقاف أن مشروع "صكوك الإطعام" جاء لخدمة المجتمع، وتقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجا ليحيوا حياة كريمة، مشيراً إلى أنه منذ عيد الأضحى المبارك حتي الآن تم تسليم 14 طن لحوم لمحافظة الشرقية لتوزيعها على الحالات الأولي بالرعاية والاستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.

وأشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف والحكومة المصرية في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجا بمختلف القرى والمراكز ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

وزيرا الشباب والأوقاف ومفتى الجمهورية يزورون الشرقية

يذكر أنه قد وصل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لمسجد الفتح في مدينة الزقازيق، لأداء صلاة الجمعة، احتفالًا بعيد الشرقية القومي، والمقرر الاحتفال به في أول سبتمبر.

وتحتفل محافظة الشرقية بعيدها القومي في التاسع من سبتمبر من كل عام، ومن المقرر أن تشهد محافظة الشرقية، خلال شهر سبتمبر الجاري سلسلة من الافتتاحات والاحتفالات والفعاليات، بمناسبة عيدها القومي، أبرزها إقامة مهرجان الخيول العربية، في آخر سبتمبر وعلى مدار ثلاثة أيام، وهو حدث سياحي سنوي، يتم تنظيمه تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.