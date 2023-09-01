الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك "النجم الساطع 2023" بمشاركة 34 دولة

فعاليات التدريب المصرى
فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك

انطلقت فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع 2023"، والذي تستمر فعالياته 
حتى 14 سبتمبر بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية 
بجمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 مقاتل من 19 دولة، فضلاً عن مشاركة 15 دولة أخرى بصفة مراقب، بالإضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة المدنية وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر.

أهمية التدريب المصري الأمريكي “النجم الساطع”

وخلال مراسم الافتتاح ألقى اللواء أح/ أسامة نجا، رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب، مشيرًا إلى أهمية التدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع"، الذي يعد من أرقى التدريبات التي تشهدها المنطقة، كونه يمثل إضافة قوية للقوات المشاركة من خلال التعرف على كل ما هو جديد فى مجال التدريب العسكرى، بالإضافة إلى الاطلاع على التكتيكات العسكرية الحديثة لمختلف العقائد القتالية.

من جانبه أعرب العميد ماثيو ريد، مدير التدريب من الجانب الأمريكي عن امتنانه وشكره القوات المسلحة المصرية لاستضافتها التدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع 2023".

وأشار إلى أن التدريب يعمل على تعزيز القدرات المشتركة لحل المشكلات ومواجهة التحديات وتوحيد المفاهيم العسكرية بين القوات المسلحة للبلدان المشاركة، متمنيًا استمرار وتطوير التدريب خلال السنوات القادمة لتعزيز الروابط بين الدول المشاركة.

وتفقد قادة قوات الدول المشاركة معرضًا للأسلحة والمعدات المشتركة في التدريب، معربين عن سعادتهم بالروح المعنوية العالية للقوات المشاركة من مختلف الدول، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض احتفالاً ببدء فعاليات التدريب.

حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وقادة القوات المشاركة بالتدريب وعدد من الإعلاميين.

هذا وشهدت الأيام الماضية تدفق القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية استعدادًا لبدء فعاليات التدريب.

النجم الساطع التدريب المصري الأمريكي 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى

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