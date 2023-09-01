تشييع جنازة شقيق عمرو عبدالجليل من مسجد المدينة المنورة

شيعت جنازة هشام عبد الجليل، شقيق الفنان عمرو عبد الجليل، عقب صلاة الجمعة إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، من مسجد المدينة المنورة أبراج عثمان بمنطقة المعادي التابعة لمحافظة القاهرة، بحضور أسرته وعدد من الأصدقاء والمقربين، والذين سيطروا عليهم حالة من الحزن والأسى أثناء تشييع جنازة هشام عبد الجليل.

جنازة شقيق عمرو عبد الجليل

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على المشاركة في عزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل، وكان أول الحاضرين الفنان محمد لطفي، محمد عبد الحافظ، محمد صلاح وعدد من نجوم الوسط الفني، وذلك بعد وفاته المنية أمس الخميس، وسيتلقى عمرو عبد الجليل العزاء فى شقيقه مساء اليوم بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

وكان قدأعلن الفنان عمرو عبد الجليل عن موعد جنازة وعزاء شقيقه الراحل هشام الذي وافته المنية ظهر أمس الخميس.

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وفاة شقيق الفنان عمرو عبدالجليل

وشارك عبد الجليل منشورا له عبر "فيسبوك" معلنًا موعد جنازة وعزاء شقيقه الراحل، قائلا: "صلاة الجنازة على شقيق الفنان عمرو عبد الجليل غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد المدينة المنورة أبراج عثمان.. المعادي ‏والعزاء غدا الجمعة في مسجد عمر مكرم".

وكان قد أعلن النجم عمرو عبد الجليل عن وفاة شقيقه هشام، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، وكتب عمرو على صفحته: "البقاء لله في أخي العزيز هشام عبد الجليل.. ربنا يصبرنا ويرحمك يارب.. نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".

عمرو عبد الجليل

ويعرض حاليا في السينمات للفنان عمرو عبد الجليل فيلم أولاد حريم كريم بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم"، والذي عرض منذ 18 عامًا، وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

جنازة شقيق عمرو عبد الجليل

جنازة شقيق عمرو عبد الجليل

جنازة شقيق عمرو عبد الجليل