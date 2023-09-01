الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشييع جنازة الربان محمود سعد بطل عملية الحفار فى الإسكندرية

تشيع جنازة بطل عملية
تشيع جنازة بطل عملية الحفار

شُيعت ظهر اليوم، جنازة الربان محمود سعد، بطل عملية الحفار الإسرائيلي، من مسجد المواساة بوسط الإسكندرية بحضور أسرته وأصدقائه وأعداد كبيرة من أبناء محافظة الإسكندرية.

وشهد مسجد المواساة بمنطقة الحضرة بالإسكندرية، صلاة الجنازة، بحضور عدد من الشخصيات العامة وعلى رأسهم الربان عمر عز الدين، بطل العملية إيلات، وأبطال حرب أكتوبر، وذلك قبل التحرك لدفن الجثمان بمقابر الناصرية.

"كان يتمنى الشهادة"

وقال الربان عمر عزالدين، إن البطل الراحل كان يعشق البحرية، وخدمة الوطن، ويتمتع بروح الحماس، وكان يتمنى الشهادة في سبيل الوطن، مشيرًا إلى أن بطولاته وذكراه ستظل بيننا وبين محبيه.

وفاة بطل الحفار

وتوفي بطل عملية تدمير الحفار الإسرائيلي في أبيدجان، أمس، حيث أعلن الربان عمر عزالدين، بطل عملية إيلات، أمس، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة الربان محمود سعد، بطل عملية إغراق الحفار الإسرائيلي.

وكتب "عزالدين" في منشوره على موقع فيسبوك: "بسم الله الرحمن الرحيم..يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي..صدق الله العظيم".

وأضاف: "بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، أنعي أخي وزميل رحلة كفاحي، البطل الربان محمود سعد، الحاصل على وسام النجمة العسكرية، وبطل عملية إغراق الحفار الإسرائيلي في أبيدجان.. ندعو بالرحمة والمغفرة للبطل الغالي، سائلين الله لنا ولأسرته الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون". 

عملية الحفار

الربان محمود سعد، هو أحد أبطال عملية الحفار أو عملية "الحج" كما أطلق عليها، وهى إحدى العمليات الناجحة لجهاز المخابرات العامة المصرية والقوات البحرية المصرية، حيث نجح فيها المصريون في تفجير حفار بترول "كنتينج" الذي اشترته إسرائيل لكى تنقب به عن البترول في خليج السويس، وذلك أثناء توقفه في أبيدجان عاصمة ساحل العاج أثناء رحلته من كندا إلى إسرائيل، وتم تفجير الحفار في 8 مارس 1970، بعد إعدادٍ للعملية استمر عامًا كاملًا.

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الربان محمود سعد بطل عملية الحفار الإسكندرية مسجد المواساة العملية إيلات

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