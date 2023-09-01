الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إضراب السائقين يشل قطارات بريطانيا بسبب الأجور

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

كشف أبوبكر بشير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل إضراب السائقين في بريطانيا بسبب خلافات حول الأجور.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن سياسة الإضرابات في قطاع القطارات مستمرة منذ يونيو العام الماضي، مشيرة إلى أن أكبر نقابتين تمثلان عمال القطارات في بريطانيا أعلنتا عن إضراب اليوم وغدًا.

وأضاف أن إضراب اليوم شامل، في حين يضرب غدًا نحو 13 ألف سائق عن أداء ساعات العمل الإضافية، مما يعكس حجم الأزمة في بريطانيا.

وتابع: "في اليوم الذي يضرب فيه السائقون عن ساعات العمل الإضافية فقط يصاب كل قطاع القطارات بالشلل".

واستكمل: "المضربون يطالبون برفع أجورهم وحماية وظائفهم أيضًا"، مؤكدًا أن المضربين يشتكون من انقطاع التواصل مع الحكومة والشركات المشغلة لهم، حيث إن آخر تواصل سُجل مع الحكومة كان في يناير مطلع العام الجاري، بينما آخر تواصل تم مع الشركات المشغلة كان في أبريل الماضي وبعدها انقطع التواصل.

وأشار إلى أن الشركات المشغلة تقول إنها قدمت عرضًا بزيادة بواقع 4% على رواتب العاملين، لكن هذا العرض رُفض، موضحًا أن العرض كان يشتمل على بنود تمنح المشغلين الحق في تقليص العمالة تحت بند ما يعرف بالإصلاحات.

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