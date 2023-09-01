الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«حماية الطفل بالأقصر» تناقش بلاغات خط نجدة الطفل بإسنا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقدت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز إسنا بـمحافظة الأقصر، برئاسة عبدالرحيم طايع نائب رئيس مركز إسنا، اليوم الجمعة، اجتماعها الدورى لشهر أغسطس، لمناقشة بلاغات خط نجدة الطفل بالمركز واستعراض آليات متابعة البلاغات حسب تصنيف البلاغات ومستوي الخطر.

وشملت خطة العمل الشهرية المستهدفة من خلال التنسيق بين الإدارات الخدمية بما يحقق استهداف اكبر عدد ممكن من الاطفال والأسر للتوعوية بأهم المشكلات والظواهر التي يعاني منها الاطفال مثل كثرة استخدام المواقع الإلكترونية بشكل سلبي مما يؤثر سلبياً علي الطفل من محاولة تقليد بعض العادات الخاطئة التي يقوم بها بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الالعاب الخطرة.

كما تم التأكيد على التربية الإيجابية وتفعيل دور الاخصائيين بالوحدة وتوعية الأسر بطرق التربية الإيجابية التي تساعد في تعديل سلوك الاطفال والحد من العدوانية لديهم ، وعلي جانب آخر نسقت الوحدة الفرعية حفلا لتكريم حفظة القرأن الكريم بالتنسيق مع جمعية عباد الرحمن.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
مركز إسنا محافظة الأقصر خط نجدة الطفل مواقع التواصل الاجتماعي مدينة الطود

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