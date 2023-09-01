الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1200 حالة فى قافلة مجانية ببنى سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف ، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

القوافل ضمن حياة كريمة 

وقال المحافظ إن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

القافلة مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومين بقرية الحرية "3" مركز الفشن، مكونة من 8 عيادات في7 تخصصات "الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة" وضمن إجراءات وقائية مشددة.

الكشف على 1286 مريضاً وصرف العلاج لهم 

وجرى الكشف على 1286 مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 19، معمل طفيليات 24، حالات الأشعة 6، استصدار 7 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 30 حالة، تحويل 4 حالات واحدة للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 37 حالة.

عقد ندوات للتثقيف الصحي 

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، الأمراض غير المعدية "الضغط، السكر والسمنة"، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ101 مواطن.

أكد وكيل وزارة الصحة الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.

بني سويف وزارة الصحة قافلة طبية مركز الفشن الحرية 3

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