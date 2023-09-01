الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الآسيوى للاستثمار" يخصص 6.81 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية المستدامة

البنية التحتية المستدامة
البنية التحتية المستدامة

أصدر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقريرًا تحت عنوان: تأثير جديد سندات التنمية المستدامة السنوي  يوضح التزام البنك بتمويل المناخ واعتبارًا من نهاية عام 2022، وافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تمويل بقيمة 6.81 مليار دولار أمريكي لمشروعات البنية التحتية المستدامة عبر 202 مشروع في 33 عضوًا، وذلك قبيل انعقاد اجتماعاته بشرم الشيخ سبتمبر الجاري.

وشمل التقرير ما مجموعه 56% من الموافقات في عام 2022 تمويل المناخ، منها 81% مخصصة للتخفيف من آثار المناخ و19% للتكيف مع المناخ، ومنذ تأسيسه في عام 2016 التزم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) بتعزيز تطوير البنية التحتية المستدامة وتمويل التنمية المستدامة. 

ويوضح التقرير كيف اتخذ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خطوات نحو تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجيته المؤسسية، المتمثلة في توجيه 50% من إجمالي التمويل المعتمد نحو تمويل المناخ بحلول عام 2025، ويوثق التقرير الجهود الرئيسية التي يبذلها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية نحو هذه الأهداف في عام 2022 وكيف دعمت التنمية المستدامة لأعضائها في بيئة ما بعد وباء كورونا المتغيرة باستمرار.

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 معالجة فجوة تمويل البنية التحتية بشكل هدف يتطلب دعمًا دوليًا

وقال رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون: "إن الوصول إلى حجم التمويل المطلوب لمعالجة فجوة تمويل البنية التحتية بشكل هدف يتطلب دعمًا دوليًا لتعبئة الأموال من جميع المصادر"، "سنواصل تزويد الأعضاء بحلول تمويل مخصصة تدعم تطوير أسواق أصول البنية التحتية وتعزز باستمرار توجيه رأس المال نحو الاستثمارات المتوافقة مع اتفاقية باريس".

ومنذ إصدار أول تقرير عن تأثير سندات التنمية المستدامة في عام 2021، واصل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إجراء تحسينات على ممارسات إعداد التقارير الخاصة به لتلبية متطلبات مستثمريه، ويكشف تقرير هذا العام عن نسبة تمويل المناخ من إجمالي تمويل المشاريع ورسم خرائط أهداف التنمية المستدامة لجميع المشاريع ذات المدفوعات الأولية في عام 2022. 

وقال دومينيكو نارديلي، أمين صندوق البنك الآسيوي للاستثمار: "يدرك البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أن التنمية الاقتصادية طويلة المدى والاستدامة البيئية يسيران جنبًا إلى جنب"، من بين جميع المشاريع التي تمت الموافقة عليها في عام 2022، يتوافق ما يقرب من 60% مع هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رقم 13 (العمل المناخي).

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