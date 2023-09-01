الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أول مرة نشوف مكان زى ده فى مصر".. إشادات بالعلمين الجديدة وفعاليات المهرجان

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

أشاد العديد من رواد مدينة العلمين الجديدة بفعاليات وحفلات المهرجان، حيث أكدوا أن المدينة تقدم تسهيلات كبيرة، كما أشادوا بالتنظيم الرائع وحسن الاستقبال.

وقالت إحدى رواد العلمين خلال تقرير لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "الشواطئ هنا في العلمين الجديدة رائعة وكل التسهيلات موجودة، أشعر بالسعادة هنا وأتمنى أن أزورها دائمًا، العلمين الجديدة نوّرت". 

وقالت أخرى: "أنا سعيدة جدًا بالشواطئ والفعاليات والتسهيلات، كل شيء في العلمين الجديدة رائع، والنظام هنا مميز للغاية". 

فيما أكد أحد رواد المهرجان: "أول مرة أزور العلمين الجديدة، المكان ممتاز جدًا، والتسهيلات كلها مميزة، والخدمة رائعة، وشاهدنا الأبراج العالية لأول مرة في مصر، والشواطئ رائعة والخدمات المقدمة مميزة، أول مرة أشوف حاجة زي كدة في مصر".

أحد رواد المدينة: بحر العلمين مختلف

وقال آخر: "نتابع ما يحدث في العلمين الجديدة من البداية، ولكن كل شيء تطور هذا العام، هناك شواطئ عائلية وشباب، وكل ما هو موجود هنا مناسب لكل فئات العائلة، وكل ذلك يحدث تطورًا كبيرًا في مصر، وبحر العلمين مختلف".

العلمين العلمين الجديدة مهرجان العلمين مهرجان العلمين الترفيهي صباح الخير يا مصر برنامج صباح الخير يا مصر أبراج العلمين الجديدة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

ضبط المتهم بقتل شاب فى بولاق الدكرور بسبب خلافات بينهما

انخفاض نسب الإشغال بشواطئ الإسكندرية

رحيل الشاعر كريم العراقى.. كتب 70 أغنية لكاظم الساهر

الحكومة تنفى تجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولى

رئيسة مجلس أعمال "بريكس": انضمام مصر يدعم البنية التحتية لمنطقة التجارة الحرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال