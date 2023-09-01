"أول مرة نشوف مكان زى ده فى مصر".. إشادات بالعلمين الجديدة وفعاليات المهرجان

أشاد العديد من رواد مدينة العلمين الجديدة بفعاليات وحفلات المهرجان، حيث أكدوا أن المدينة تقدم تسهيلات كبيرة، كما أشادوا بالتنظيم الرائع وحسن الاستقبال.

وقالت إحدى رواد العلمين خلال تقرير لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "الشواطئ هنا في العلمين الجديدة رائعة وكل التسهيلات موجودة، أشعر بالسعادة هنا وأتمنى أن أزورها دائمًا، العلمين الجديدة نوّرت".

وقالت أخرى: "أنا سعيدة جدًا بالشواطئ والفعاليات والتسهيلات، كل شيء في العلمين الجديدة رائع، والنظام هنا مميز للغاية".

فيما أكد أحد رواد المهرجان: "أول مرة أزور العلمين الجديدة، المكان ممتاز جدًا، والتسهيلات كلها مميزة، والخدمة رائعة، وشاهدنا الأبراج العالية لأول مرة في مصر، والشواطئ رائعة والخدمات المقدمة مميزة، أول مرة أشوف حاجة زي كدة في مصر".

أحد رواد المدينة: بحر العلمين مختلف

وقال آخر: "نتابع ما يحدث في العلمين الجديدة من البداية، ولكن كل شيء تطور هذا العام، هناك شواطئ عائلية وشباب، وكل ما هو موجود هنا مناسب لكل فئات العائلة، وكل ذلك يحدث تطورًا كبيرًا في مصر، وبحر العلمين مختلف".