استشهاد شاب فلسطينى جراء إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى طوباس

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال اقتحامها بلدة عقابا شمال طوباس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها اليوم، بأن الشاب عبدالرحيم فايز غنام استشهد جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في رأسه.

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحى فى طوباس

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب ثلاثة فلسطينيين، أحدهم بالرصاص الحي، وآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي بلدة عقابا شمال طوباس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصادر طبية، بأن شابا أصيب برصاصة حية في الرأس وصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة، وآخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهما في البطن، والآخر بالرأس، ووصفت إصابتهما بالمستقرة، بعد إطلاق الاحتلال الرصاص الحي والمطاط بكثافة.

قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من نقل المصابين إلى المستشفى

منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، لأكثر من ساعة قبل السماح لها بنقلهم إلى المستشفى في طوباس.

واقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، بلدة عقابا شمال مدينة طوباس، وقال أمين سر حركة فتح في طوباس إن قوات الاحتلال تحاصر منذ أكثر من ساعة منزل المواطن عبدالرازق أبوعرة.

ومساء الخميس، قتل جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب 6 جنود ومستوطنين بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء عملية دهس وقعت عند حاجز بيت سيرا قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

ودهس فلسطيني يستقل شاحنة كبيرة 6 جنود ومستوطنين على حاجز "مكابيم" قرب رام الله، أحدهم في حالة حرجة، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن منفذ العملية، وهو في الأربعينيات من عمره، تم إطلاق النار عليه وإصابته، وهو من بلدة دير عمار قرب رام الله، ويحمل تصريح عمل داخل إسرائيل.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، 15 مواطنًا في عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة.