الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد شاب فلسطينى جراء إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى طوباس

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

استشهد فلسطيني برصاص قوات  الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال اقتحامها بلدة عقابا شمال طوباس. 

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها اليوم، بأن الشاب عبدالرحيم فايز غنام استشهد جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في رأسه. 

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحى فى طوباس

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب ثلاثة فلسطينيين، أحدهم بالرصاص الحي، وآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي بلدة عقابا شمال طوباس.

txt

"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات بالضفة.. وتعتقل 15 فلسطينيًا

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصادر طبية، بأن شابا أصيب برصاصة حية في الرأس وصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة، وآخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهما في البطن، والآخر بالرأس، ووصفت إصابتهما بالمستقرة، بعد إطلاق الاحتلال الرصاص الحي والمطاط بكثافة.

قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من نقل المصابين إلى المستشفى

منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، لأكثر من ساعة قبل السماح لها بنقلهم إلى المستشفى في طوباس.

واقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، بلدة عقابا شمال مدينة طوباس، وقال أمين سر حركة فتح في طوباس إن قوات الاحتلال تحاصر منذ أكثر من ساعة منزل المواطن عبدالرازق أبوعرة.

ومساء الخميس، قتل جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب 6 جنود ومستوطنين بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء عملية دهس وقعت عند حاجز بيت سيرا قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

txt

"اليونيسف" تؤكد مواصلة الدعم لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين

ودهس فلسطيني يستقل شاحنة كبيرة 6 جنود ومستوطنين على حاجز "مكابيم" قرب رام الله، أحدهم في حالة حرجة، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن منفذ العملية، وهو في الأربعينيات من عمره، تم إطلاق النار عليه وإصابته، وهو من بلدة دير عمار قرب رام الله، ويحمل تصريح عمل داخل إسرائيل.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، 15 مواطنًا في عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة.

الإحتلال الإسرائيلي طوباس وزارة الصحة الفلسطينية رصاص الاحتلال رام الله

مواد متعلقة

اندلاع حريق بفندق سياحى فى إسطنبول

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لبلدة طوباس

"الدفاع الروسية": إحباط هجوم أوكراني بطائرة مسيرة تم إسقاطها فوق بيلجورود

مجلس السلم والأمن يعقد اجتماعا عاجلا لتحليل الوضع في الجابون

قائد انقلاب الجابون: الرئيس علي بونغو أصبح متقاعدا الآن

باحثة بالمركز المصري للفكر تكشف لـ"الدستور" تداعيات انقلاب الجابون وأسبابه

صلاح حليمة يكشف أسباب الانقلاب في الجابون

رئيس النواب اللبناني يبحث مع هوكشتاين البدء بعملية التنقيب ببلوك 9

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

ضبط المتهم بقتل شاب فى بولاق الدكرور بسبب خلافات بينهما

انخفاض نسب الإشغال بشواطئ الإسكندرية

رحيل الشاعر كريم العراقى.. كتب 70 أغنية لكاظم الساهر

الحكومة تنفى تجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولى

رئيسة مجلس أعمال "بريكس": انضمام مصر يدعم البنية التحتية لمنطقة التجارة الحرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال