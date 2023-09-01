رئيس هيئة الاستشعار: ملتزمون بتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة للباحثين وطلاب الجامعات

أكد الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أهمية تطبيقات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية في استكشاف وإدارة الموارد لدعم متخذي القرار في قطاعات التنمية المختلفة.

وأشار رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى التزام الهيئة بتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة داعمة وجذابة وفعالة لتلبية احتياجات الباحثين وطلاب الجامعات في مجال علوم الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

وقال رئيس الهيئة، "إننا نؤمن بأن التدريب ضروري لضمان حصول علماء الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء على المهارات التي يحتاجون إليها لإحداث تغيير في العالم والذي يتم فيه استخدام تكنولوجيا الاستشعار والفضاء لمجابهة بعض التحديات الأكثر إلحاحا في العالم، مثل التغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية وندرة الموارد".

من جانبها، استعرضت الدكتورة صفاء حسن رئيسة شعبة التدريب والدراسات المستمرة بالهيئة مهام الشعبة والتي تتضمن توفير برامج توجيهية جديدة للباحثين تساعدهم على الاطلاع بسرعة وفعالية على أحدث تقنيات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، و تنظيم برامج التدريب العملي التي تجعل الباحثين على اطلاع بأحدث التطورات.

تطوير برامج تنمية المهارات القيادية

ولفتت إلى أنه يتم تطوير برامج تنمية المهارات القيادية التي تساعد الباحثين على بناء مهاراتهم وقدراتهم لقيادة وإدارة مشروعات الاستشعار من البعد، والشراكة وتبادل الخبرات مع الهيئات والمحافظات والجامعات لتحقيق الرؤية التنموية والمعرفية للجهات المختلفة مما يساعد متخذي القرار لإيجاد حلول علمية وعملية لجميع المشكلات المكانية (التلوث، الكوارث الطبيعية، مراقبة المياه السطحية والجوفية، مراقبة المخزون المتاح من الثروات الطبيعية مثل المعادن وخامات مواد البناء).

وأشارت رئيسة الشعبة إلى أنه تم توقيع عدة بروتوكولات للتعاون مع الجامعات المصرية، في مجال الدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، وتم تخرج 5 دفعات بداية من 2018 إلى 2023، إلى جانب دبلوم مهني متخصص في إدارة الأزمات البيئية باستخدام إنترنت الأشياء والاستشعار من البعد.

وأكدت حرص الهيئة على إطلاق مسابقات لدعم وتشجيع الابتكار للشباب، ونشر وعي وثقافة الاستشعار من البعد وتكنولوجيا الفضاء في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، وتطوير وتصميم برامج تعليمية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لمراحل التعليم قبل الجامعي.

وأضافت رئيسة شعبة التدريب والدراسات المستمرة بالهيئة أنه تم إنشاء موقع إلكتروني لطلاب المدارس "NARSS Kids"، وتنظيم ورش عمل أونلاين للأطفال، وإنشاء أكاديمية الواقع الافتراضي للهيئة، ومحاكاة لعلوم الفضاء لمجموعة من الطلاب المدارس بمعمل الواقع الافتراضي.

إنشاء منصة إلكترونية للتعليم والتدريب لتكنولوجيا الاستشعار وعلوم الفضاء

وبالنسبة للرؤية المستقبلية في مجال التدريب للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، قالت الدكتورة صفاء حسن إنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية للتعليم والتدريب لتكنولوجيا الاستشعار وعلوم الفضاء، ووحدات لتبسيط العلوم للاستشعار والفضاء ونشر تلك المعارف في المحافظات لطلاب المدارس.

وأضافت أنه سيتم كذلك التوسع في تطبيق النظم المتقدمة في التدريب على المحاكاة لخلق تجارب تعليمية واقعية، بالإضافة إلى إنشاء برامج تدريب مشتركة مع الجهات الدولية مثل اليونسكو، وكالة الفضاء الأوروبية، وكالة الفضاء الأمريكية، وكالة الفضاء الأفريقية و غيرها من الجهات ذات الأهداف المشتركة.

وأكدت أهمية العمل على إنشاء شراكات مع جهات تعليمية محلية و دولية درجات علمية (دبلومات متخصصة، ماجستير، دكتوراة)، واستحداث دورات تدريبية متقدمة في (تكنولوجيا الاستشعار من البعد ، التطبيقات المختلفة للاستشعار من البعد، البرامج مفتوحة المصدر والتجارية الخاصة بتحليل بيانات الاستشعار من البعد).