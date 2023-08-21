القومية للاستشعار من البُعد تنظم تدريبًا حول إطلاق أقمار كانسات التعليمية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تحرص على تدريب الباحثين والطلاب فى المجالات التكنولوجية الحديثة، من أجل توفير الفرص للباحثين المصريين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا للتدريب على أحدث التقنيات العلمية والاطلاع على المُستجدات التي تشهدها العلوم بمختلف الجامعات والجهات البحثية العالمية.

وفي هذا الإطار، نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، تدريبًا لطلاب الجامعات على تصميم وتركيب وإطلاق قمر صناعي "كانسات"، وذلك بمقر الهيئة.

وأشار د. إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء إلى دور الهيئة في نشر الوعي وثقافة تكنولوجيا الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء وتطبيقاتها في المجتمع المصري، مؤكدًا أهمية التعاون المثمر بين الهيئة والجامعات المصرية.

وقامت الهيئة بتدريب 31 طالبًا من طلاب الجامعات على تصميم وتركيب وإطلاق قمر صناعي كانسات، حيث تعرف الطلاب على كيفية تحليل المهمة للقمر، وكذلك خطوات التصميم والتصنيع للنموذج الهندسي والنموذج النهائي، حيث استطاع القمر بعد إطلاقه قياس وتسجيل بيانات عن البيئة المحيطة بالقمر وتحليلها.

وتسهم هذه التجارب الهندسية في التعليم والتدريب والبحث العلمي وبناء قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي ولتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل المستقبلي، وللمساهمة في اكتساب الطلاب العديد من المهارات العملية خلال التدريب مثل البرمجة وتصميم اللوحات الإلكترونية وتصميم الهياكل الخاصة بالقمر الكانسات.

وقام بالإشراف على التدريب، د. داليا الفقي رئيس قسم الهياكل والتحكم الحراري والبيئة الفضائية بالهيئة وفريق العمل مكون من (م. نورهان هشام، وم. محمد أبوبكر).