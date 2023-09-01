أمينة المرأة بمستقبل وطن الوادي الجديد: نعم للرئيس للحفاظ على أمن واستقرار مصر

قالت هبة بدر سفينة، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز الداخلة في الوادي الجديد، إن مصر تواجة تحديات كبري من الخارج طوال السنوات الماضية ولم يحس بها الشعب المصري ، حيث أننا نمتلك جيش مصري قوي وعظيم يحمي حدودنا من الخارج ونمتلك رئيس يمضي بنا إلى بر الآمان ويمضي بمصر نحو مستقبل مشرق وجمهورية جديدة وحياة كريمة لكل المصريين.

وأضافت بدر أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجميع محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة الوادي الجديد وضعتنا على خريطة الاستثمار في كافة المجالات فقد حصدت المحافظة خلال العام الماضي لقب عاصمة البيئة العربية وتوجت هذا العام بلقب عاصمة الثقافة العربية، لما تتمتعة من مقاومات ومجالات جعلتها الأفضل خلال السنوات الماضية.

وتابعت أن الوادي الجديد قامت بمشروعات كبرى خلال السنوات الماضية توجت من خلالها بأكثر من لقب، وهو ما حققة اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، في مجالات الصحة والتعليم والزراعة.

وأردفت أنه بالنسبة لملف الصحة فقد تم إنشاء أكثر من 10 وحدات صحية جديدة للمناطق النائية والمحرومة بمركز الفرافرة وقراه، كذلك إنشاء أكبر مستشفى عام بمركز الداخلة على مساحة 20 ألف متر بسعة 118 سريرا وتحتوي على مهبط طائرات عملاق على سطح المبني، وفي مجال التعليم حظت المحافظة بإنشاء مدارس دولية حكومية ومدارس خاصة تكنولوجية مثل مدرسة WE التطبيقية ومدارس يابانية، كما إنتهت المحافظة من إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة المصغرة والمقامة بمركز الخارجة والتي تحاكي العاصمة الإدارية بالقاهرة.

توسع زراعي كبير في الوادي الجديد

وأضافت أن المحافظة نجحت في مجال التوسع الزراعي وتنفيذ عدة مبادرات كبري أهمها زراعة أشجار النخيل ومضاعفة أعدادة بناء على توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية وإنشاء بورصة تمور ومنكقة لوجيستية ، وكذلك تنفيذ مبادرة الحرير لإعادة إنتاجة مرة آخري من الوادي الجديد، وكذلك تنفيذ أمثر من 1818 صوبة زراعية بالمحافظة لإنتاج كافة أنواع الخضر والفاكهة وبيعها لاجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وأوضحت بدر أن اهتمام القيادة السياسية بالمبادرة الإنسانية حياة كريمة جعلت المواطنين تشعر بقرب الحكومة منها والإهتمام بها بعد تلبية جميع مطالبها وتوفير حياة كريمة لها من مأوى وبنية تحتية كاملة ومجمع حكومي مميكن ونقط إسعاف ووحدات صحية وزراعية ومراكز شباب وملاعب رياضية حديثه حولت القرى إلى مدن تحت قيادة واعية وناجزة نؤيدها لفترة قادمة لنرى وطننا الغالي مصر بين أكبر دول العالم.