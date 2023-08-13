الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" ينظم برنامجًا تدريبيًا مجانيًا عن التحول الرقمى فى الداخلة

جانب من التدريب على
جانب من التدريب على التحول الرقمى

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، اليوم الأحد، برنامجًا تدريبًا مكثفًا مجانيًا عن التحول الرقمي بمركز الداخلة وقراه.  

وقال النائب محمد علي عبدالغني، عضو مجلس الشيوخ أمين الحزب بمركز الداخلة، إنه تم إطلاق البرنامج التدريبي عن التحول الرقمي مجانًا للخريجين وطلاب الجامعات (level1)، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية بالداخلة ومركز التطوير التكنولوجي بمدينة "موط"، وأمانة التعليم بأمانة الحزب بالمركز لمدة 5 أيام بقاعة التدريب بمركز التطوير التكنولوجي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن البرنامج يتولى التدريب فيه مدربون معتمدون لدى شركة مايكروسوفت ووزارة الاتصالات ويستهدف التدريب طلاب الجامعات والخريجين بهدف اكتساب مهارة الحاسب الآلي لدى المتدربين كمستوى أول في برامج: الويندز- الورد- الباوربوينت– الإكسل، لتأهيلهم لسوق العمل.

كما نظمت أمانة حزب مستقبل بمركز الخارجة ندوة تثقيفية عن تنظيم وإدارة الوقت في مدرسة للتعليم الأساسي بمدينة الخارجة.

وقال عبدالحميد منصور، أمين الحزب بمركز الخارجة، إنه تم تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان"إدارة الوقت" بمقر مدرسة 6 أكتوبر للتعليم الأساسي بمدينة الخارجة، تناولت أهمية استثمار الوقت وإدارته، التي تعد من أهم أسس النجاح في مختلف مجالات الحياة من خلال تحديد الأولويات وتحديد الأهداف الواضحة ووضع خطة عمل قابلة للتحقيق في إطار زمنى محدد.
حضر الندوة أشرف مرزوق، أمين شئون النقل بأمانة الخارجة، وناصر عبدالنبي، أمين الدمج المجتمعي، كما وزعت أمانة الحزب هدايا عينية وتذكارية على طلاب المدرسة خلال الندوة، وذلك بحضور زكريا إسماعيل، مدير إدارة مدرسة 6 أكتوبر، وعدد من المعلمين والمعلمات.

 

حزب مستقبل وطن برنامجا تدريبا مكثفا البرنامج التدريبي مديرية التربية والتعليم مركز التطوير التكنولوجي

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