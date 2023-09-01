الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل عقار تحت الإنشاء بالغردقة

مستشفى الغردقة العام
مستشفى الغردقة العام

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحر الأحمر، على جثة لشاب مجهول الهوية في بداية العقد الثالث من العمر، داخل أحد العقارات تحت الإنشاء في مدينة الغردقة.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة لشاب، في العشرينات من العمر.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، إلى موقع البلاغ، وتم معاينة موقع الحادث، كما تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

كشف غموض العثور على جثة خفير بالغردقة

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من كشف غموض العثور على جثة غفير بالمدينة الصناعية شمال مدينة الغردقة.

وتبيّن من التحريات أن جثة الغفير كانت مدفونة داخل منزله بالمنطقة الصناعية غرب الغردقة، ووراء الواقعة أحد العاملين مع المجني عليه وقام بإخفاء الجثة ودفنها بالرمال وتم إلقاء القبض على المتهم وإحالته لجهات التحقيق.

فيما قررت جهات التحقيق دفن الجثة، عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وتعود تفاصيل الواقعة، حين تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، بلاغًا بالعثور جثة شخص داخل منزله بالمدينة الصناعية غرب في العقد السادس من العمر داخل منزله.

وعلى الفور، انتقلت سيارة الإسعاف لموقع البلاغ وتبين أن الجثة لشخص يُدعى "النوبي. ا. ا" 52 سنة من محافظة الأقصر ويعمل صاحب سوبر ماركت إذ عُثر على الجثة داخل مسكنه بالمنطقة الصناعية بعد ميدان جهينة غرب الغردقة.

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