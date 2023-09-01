الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 9 جنود فى تفجير انتحارى بباكستان

تفجير انتحارى بباكستان
تفجير انتحارى بباكستان

قُتل 9 جنود باكستانيين وأصيب 5 آخرين، الخميس، في تفجير انتحاري استهدف قافلة عسكرية في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

وقالت إدارة العلاقات العامة في المنطقة، إنه قُتل 9 جنود وأصيب 5 آخرين في تفجير نفذه انتحاري على دراجة نارية استهدف قافلة عسكرية في بلدة جاني خِل العامة في منطقة بانو بمقاطعة خيبر بختونخوا.

وبحسب الإدارة نفسها، "قامت قوات الأمن بتطويق المنطقة، وتجري عمليات التطهير للقضاء على أي إرهابيين يتم العثور عليهم فيها".

وتقوم قوات الأمن بدوريات في المنطقة لضمان سلامة المدنيين، وفق مسؤولين محليين.

مقتل العشرات من أفراد الأمن في القتال والتفجيرات الانتحارية

وفي الأشهر الأخيرة، قُتل العشرات من أفراد الأمن في القتال والتفجيرات الانتحارية، التي أعلنت حركة طالبان باكستان التي تضم الجماعات المتشددة في البلاد، مسؤوليتها عن معظمها.

واتهمت إسلام آباد متشددين متمركزين في أفغانستان بشن موجة جديدة من الإرهاب في باكستان، وهو ما تنفيه كابل. 

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