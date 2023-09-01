وصلة رقص من جمهور “أبو” بالعلمين الجديدة على أنغام أغنية "محتار"

اختتم النجم “أبو”، حفله بمهرجان العلمين الجديدة على مسرح العلمين أرينا، بعد وصلة من الأغنيات التي يحبها الجمهور وسط تفاعل كبير من الجمهور.

حفل أبو بمهرجان العلمين الجديدة

واختتم "أبو "، حفله بالعلمين الجديدة بأغنيته “محتار” التي رقص عليها الجمهور، الذي احتشد بأعداد كبيرة لمتابعة حفل الليلة الذي يشارك فيه عدد كبي من النجوم.

وتقول كلمات أغنية أبو:

ياللي انت٥ محتار في الحياة

مش فاهم اللي مخبياه

واللي فهمها زمان عنها قال

الدنيا كل يوم بحال



أوقات تكشر وشها وتدي بوز

وفي ثانية تضحك لية لا يجوز

ده لقى طريقة وده في السكة تاه

كل يغني على ليلاه



فتح عينيك قبل ما تضحك عليك

أصلك أنت اللي سايق وسعادتك بايديك

وقدم النجم “أبو”،، واحدة من أهم أغنياته التي تسببت في شهرته وهي “3 دقات”، ضمن أغاني حفله بمهرجان العلمين الجديدة، وهو الحفل الضخم الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم.

أيضا قدم "أبو" الأغنية بأداء رشيق وتوقف ليصف مدينة العلمين الجديدة بالمدينة العالمية الساحرة، معبرا عن سعادته للمشاركة في مهرجان العلمي الجديدة من خلال حفل الخميس.