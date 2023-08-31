الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مصر تستطيع" يستضيف طالبة مصرية متفوقة بعد احتفال أهل الأردن بها

مصر تستطيع يستضيف
مصر تستطيع" يستضيف طالبة مصرية متفوقة

استضاف الإعلامي أحمد فايق، خلال برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «دي إم سي»، الطالبة المصرية منة الله تمام التي تفوقت بالثانوية العامة ووالدها.

وكشف  الإعلامي أحمد فايق، خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية dmc، كواليس فيديو الاحتفال بها في قرية أردنية بعد حصولها على مجموع كبير.

من جانبها، قالت منة الله تمام، طالبة الثانوية العامة المتفوقة بالأردن، إنها تفاجأت بالمجموع فور علمها به، حيث حصلت على مجموع 95% في الثانوية، التي سرعان ما أخبرت به والديها ومن ثم بدأت تخبر الجيران، معقبة: "الجيران أصروا على الاحتفال بي". 

وأشارت إلى أنها ستختار دخول كلية الطب لأنها مهنة تعطي أمل للإنسان، لافتة إلى أنها ستستكمل التعليم الجامعي في مصر، معقبة: "أفضل هدية حصلت عليها كانت العمرة بمناسبة تكريم الأوائل في الأردن".

ومن جانبه، قال تمام جودة، والد الطالبة منة الله تمام، إنه يعيش في الأردن منذ 27 سنة، لافتا إلى أن ابنته  ستنتقل للدراسة في كلية الطب بمصر وتقيم مع أقاربه بينما يستمر هو في الأردن. 

وأشار إلى أن جيرانه قرروا الاحتفال بابنته حوالي 5 أيام، كما أنها حصلت على المجموع بدون دروس خصوصية.

الاعلامي احمد فايق برنامج مصر تستطيع قرية أردنية كلية الطب الطالبة المصرية الثانوية العامة

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