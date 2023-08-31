براتب يصل ل9000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 250 وظيفة جديدة

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 250 فرصة عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات الرحلات، وبراتب يتراوح من 7000 إلى 9000 جنيه.

فرص عمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 200 سائق، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه رخصة درجة أولى، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط، أو إعدادية، وألا يزيد عمره عن 55 سنة، وذلك براتب يتراوح من 7000 وحتى 9000 جنيه.

كما تطلب الشركة، 50 موظف حجز، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، ويتم تحديد الراتب بحسب المقابلة.

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 23 شارع جنوب القطامية، أمام توكيل تويوتا، أو الاتصال على 01201111929.

5756 وظيفة خالية

وكانت قد أعلنت وزارة العمل، في بيان لها، اليوم الخميس، عن تلقيها طلبات من 32 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة لشغل 5756 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2023، الذي يبدأ من غد الجمعة.

نشرة التوظيف الدورية

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن الوزارة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، والإسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وأسوان، وقنا، وسوهاج، وشمال سيناء، والإسماعيلية.

التخصصات

وفي تخصصات: عمال زراعة، ومشرف سكن، ومسئول سلامة وصحة مهنية، ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ومعلمين جميع التخصصات، ومحاسبين، وسكرتارية، ومندوب مبيعات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، وموظف أرشيف، وإخصائى اجتماعى، ومحضر أدوية، ووسيط تأميني، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.