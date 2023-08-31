شيخ أزهري: "الشير" عبر السوشيال ميديا سنحاسب عليه فعليكم بالتدقيق

تحدث الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، عن نشر الشائعات وخطورتها، مؤكدا أن الشائعة خبر مكذوب لاأصل له.

وأضاف خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "في ناس متخصصين في نشر الشائعات ويميلون لنشر القلق والبلبلة داخل المجتمع على خبر مكذوب لا دليل له"، لافتا إلى أن الله ورسوله حذرنا من الشائعات.

وتابع: "نحن مأمورين من التحري من أي شئ نقوله، أو ننقله أو حتى نقوم بنشره عبر وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، قائلا:"نحن في عصر السوشيال ميديا وهي نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى تستوجب الشكر، لأنها سهلت حياة الناس، وجعلت تواصلهم سهل، من أى مكان فى العالم، لكن بعض الناس بدل ما يشكر ربنا استخدمها خطأ فى نشر الشائعات، والخوض فى أعراض الناس.

وواصل: "أنت محاسب على كل لايك أو منشور أو إعجاب، أو شير، فكل ما تفعله على السوشيال ميديا، هتحاسب عليه، فلابد من التأكد أن ما تفعله يرضى الله ورسوله، أم يغضب الله ورسوله، أو أمر حرام أو شائعة، لازم نخلي بالنا من الشير، لو أنا شيرت خير سأجزى عنه خيرا".

قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.