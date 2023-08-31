رومانو: يانيك كاراسكو يقترب من الانتقال للاتفاق السعودى

اقترب نادي الشباب السعودي من التوصل لاتفاق مع أتلتيكو مدريد الإسباني للتعاقد مع البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح الفريق الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم كاراسكو بالرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الجارية.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فإن نادي الشباب بات قريبًا من التوصل لاتفاق مع أتلتيكو مدريد بشأن انتقال كاراسكو لصفوف النادي السعودي مشيرًا إلى أن الاتفاق بات وشيكًا بين كلا الفريقين بعد مفاوضات طويلة.

وشارك كاراسكو في 3 مباريات رفقة أتلتيكو مدريد منذ انطلاق الموسم الجاري، وصنع هدفًا لزملائه.

وأفاد رومانو أن الصفقة بين الناديين ستتكلف قرابة 15 مليون يورو.

وأشار إلى أن الشروط الخاصة بكاراسكو تم الاتفاق عليها منذ أيام ويتم الآن مراجعة الوثائق والعقود قبل التوقيع عليها بشكل رسمي.

ومن المقرر أن ينضم كاراسكو لصفوف الشباب السعودي لمدة 3 مواسم مقبلة.

وبدأ كاراسكو مسيرته ضمن صفوف شباب نادي جينك البلجيكي وتم تصعيده لفريق تحت 17 عامًا في صيف 2009 ثم انتقل لنادي موناكو الفرنسي تحت 19 عامًا في صيف 2010، وتدرج بالمراحل العمرية للنادي حتى تم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2012 وقضى معهم 3 مواسم قبل الانتقال لنادي أتلتيكو مدريد ولعب له موسمين ونصف قبل الانضمام لنادي ييفانج الصيني والذي لعب له موسمين ثم عاد للروخي بلانكوس مرة أخرى في يناير 2020.