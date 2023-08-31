تامر أمين: محمد صلاح أوشك على الاعتزال ومن حقه تأمين وضعه المالى

قال الإعلامي تامر أمين، إنه لا يجب معاتبة اللاعب المصري محمد صلاح على أي قرار سوف يأخذه الفترة المقبلة بشأن أهم سبب لتفكير صلاح في الرحيل من ليفربول هو المستوى الهبوطي لفريق ليفربول بسبب الاستغناء عن أكبر لاعبي هذا الفريق والاستعانة بآخرين دون المستوى.

دوري النجوم

وأكد الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن محمد صلاح عمره تجاوز الـ31 عاما، وبالتالي على صلاح التفكير في مستقبله المالي قبل الخروج والاعتزال من هذه الرياضة، معبراً: "صلاح كبير مش صغير ومن حقه يفكر في تأمين نفسه وأسرته مالياً قبل الاعتزال".

انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

وأضاف في حديثه أن أساطير العالم الآن تتحدث عن الدوري السعودي، وهو دوري الأساطير والنجوم الحالي، ولهذا تفكير صلاح في الانتقال إلى الدوري السعودي أمر طبيعي، معبراً: "إحنا في ضهرك في أي مكان إنت تروحه".