الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يشكر سفير مصر بألمانيا.. ويهديه درع وعلم النادى الأهلى

الخطيب مع السفير
الخطيب مع السفير خالد جلال عبدالحميد

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر إلى السفير خالد جلال عبد الحميد، سفير مصر في ألمانيا، الذي حرص على استقباله اليوم، عقب وصوله إلى العاصمة الألمانية برلين.

وغادر الكابتن محمود الخطيب القاهرة اليوم إلى ألمانيا، في رحلة علاجية للاطمئنان على حالته الصحية، وإجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية، بناءً على توصية الطبيب المعالج.

وقام الخطيب بإهداء درع وعلم النادي للسفير خالد جلال عبد الحميد، تقديرًا للجهود الكبيرة التي يقوم بها ومعه طاقم السفارة المصرية.

 من جانبه قال تامر أبو العينين، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الثلاثي؛ أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور، لاعبي الفريق خضعوا لفحص طبي كامل لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك، والذي طمأنه على حالة اللاعبين، وعلى جاهزيتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف طبيب الأهلي أنه قام بالتواصل مع الخبير كريستيان فينك، وتم عقد جلسة مطولة بينهما عبر الفيديو كونفرانس، وتم الاطلاع على حالة كل لاعب، وتأكد أن الثلاثي تعافى تمامًا من الناحية الطبية من الإصابات المختلفة التي كانوا يعانون منها.
وأشار أبوالعينين، إلى أن ثلاثي الأهلي يمكنهم المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل.
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكره الإعدادي حاليًا في النمسا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكره في النمسا؛ استعدادًا للموسم الجديد، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، إقامة «تراي ماتش» بمشاركة جميع اللاعبين، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت النمسا «الخامسة بتوقيت القاهرة».
وحدد الجهاز الفني برنامج الفريق اليوم الخميس، في إطار المعسكر الإعدادي، حيث سيبدأ اللاعبون في تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت النمسا «العاشرة بتوقيت القاهرة».
وبعدها يتجه اللاعبون لبدء المران الصباحي في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا «الحادية عشرة والنصف بتوقيت القاهرة» ثم يعود اللاعبون بعد ذلك لتناول وجبة الغداء في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بتوقيت النمسا «الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة».

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