الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"وحوش ذائعة الصيت".. على شاشة الوثائقية قريبًا

الوثائقية
الوثائقية

أعلنت  قناة "الوثائقية" عن عرضها، خلال شهر سبتمبر 2023، الفيلم الوثائقي "وحوش ذائعة الصيت". 

 

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"في عيون الفرعون".. جديد "الوثائقية" في شهر سبتمبر

 

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بث مباشر.. الجزء الثانى من الفيلم الوثائقى أسامة أنور عكاشة

يستعرض الفيلم ويُوثق مشروعات بحثية نفسية قام بها عدد من كبار أطباء النفس العالميين، مثل الطبيب الأسكتلندي الأصل "يوين كاميرون"، الذي أجرى كثيرًا من التجارب عن تأثير الاضطرابات النفسية، وتأثير مسببات التوترات النفسية، مثل الإيهام بالغرق، والحرمان من النوم، واللجوء إلى بعض الوضعيات الجسدية المرهقة في استنطاق الخاضعين للاستجواب، وهو ما جعل "يوين كاميرون"- من وجهة نظر مخرج العمل- وحشًا بشريًّا خائنًا لشرف مهنته كطبيب، بعدما أنشأ وأدار- سنوات طويلة- مؤسسة "آلن التذكارية" للصحة النفسية، في حين أنها كانت في حقيقتها وكرًا لإجراء تجارب غير شرعية على المرضى النفسيين.

 

الوثائقية فيلم وثائقي وحوش ذائعة الصيت في عيون الفرعون فيلم

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