الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بث مباشر.. الجزء الثانى من الفيلم الوثائقى أسامة أنور عكاشة

أسامة أنور عكاشة
أسامة أنور عكاشة

يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا للجزء الثاني من الفيلم الوثائقي أسامة أنور عكاشة، والذي يذاع لأول مرة على قناة الوثائقية.

ويحكى الفيلم الوثائقى عن أعمال الكاتب أسامة أنور عكاشة وشهادات الفنانين وطريقة كتابته وكيف تناول القضايا في مؤلفاته وكيف أصبح من الكنوز الفنية والثقافية لمصر. 

ويتناول الفيلم سيرة الأب الروحي للدراما المصرية وعميد الدراما العربية "أسامة أنور عكاشة" من الميلاد في مدينة طنطا، ونشأته في كفرالشيخ، مرورًا برحلته في القاهرة، وصولًا إلى مشروعه الدرامي الضخم الممتد عبر نحو أربعين عامًا.

يوثق الفيلم ما أنجزه "صاحب الحلمية" دراميًّا وفكريًّا على نحو استثنائي حتى تحول إلى نجم في ذاته، كما يطرح عددًا من الأسئلة التي شغلت عقل أسامة، مثل سؤال الهوية المصرية. 

كذلك يلقي الضوء على إسهاماته في السينما والمسرح، متطرقًا إلى معاركه الممتدة على مختلف الأصعدة.

أسامة أنور عكاشة الفيلم الوثائقي أسامة أنور عكاشة الجزء الثاني من فيلم أسامة أنور عكاشة
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