ميروسلاف كلوزه يُتوج بجائزة رئيس الاتحاد الأوروبي 2023

توج الألماني ميروسلاف كلوزه، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني السابق بجائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويقيم الآن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، حفل توزيع جوائز الأفضل في العام الماضي بالإضافة إلى سحب قرعة دوري أبطال أوروبا عن موسم 2023-2024.

وأعلن ألكساندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي، تتويج كلوزه بجائزة رئيس الاتحاد الأوروبي عن عام 2023.

وتمنح جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لصاحب الإنجازات المثيرة والتميز المهني في الملاعب الأوروبية، وعادة ما يتم منحهها للاعب أو مدرب يعتقد أنه ساهم في تقدم وتطور اللعبة ونجاحها في أوروبا.

وحقق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي جائزة أفضل مدرب في أوروبا، فيما توجت سارينا ويجمان، بجائزة أفضل مدربة، وأيتانا بونتمان بجائزة أفضل لاعبة في القارة، والنرويجي إرلينج هالاند بجائزة أفضل لاعب.