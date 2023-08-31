الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة طفل مجهول الهوية داخل ترعة بسمالوط المنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز سمالوط غرب شمال محافظة المنيا، على جثة طفل مجهول الهوية في العقد الأول من عمره، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق. 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة طفل مجهول الهوية داخل ترعة بمركز سمالوط غرب وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة والتي كلفت أجهزة البحث الجنائي بسرعة البحث عن أهليته، مع التحريات الأولية للواقعة.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت منذ أيام مصرع طفل من إحدى قرى المنيا، بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، وتم نقل جثته إلي مشرحة المستشفى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد مصرع طفل يبلغ من العمر 15 سنة ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز المنيا اصطدمت السيارة بالطفل بقوة كبيرة، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الرأس والصدر. 

وأفادت التحريات الأولية أن حادث تصادم أدى إلى وفاة الطفل وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.

المنيا العثور على جثة طفل داخل ترعة بسمالوط مستشفي سمالوط النموذجي الأجهزة الأمنية بالمنيا

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