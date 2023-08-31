رنا سماحة: تطور مدينة العلمين تم بوقت قياسي.. وبلدنا جميلة وتستحق الكثير

عبرت الفنانة رنا سماحة، عن سعادتها بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدة أن بلدنا جميلة جدًا وتستحق منا الكثير.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "الجزيرة"، مع الإعلامي محمود السعيد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن مدينة العملين حدث فيها تطور كبير وفيها كل الأشياء التي نراها في الخارج، مؤكدة أن هذا التطوير تم في وقت قياسي.

وأوضحت أن ما يميز مصر هو أن لدينا أجمل بحر وأحلى جو في المنطقة العربية ولدينا شعب مرجانية من أهم الشعب المرجانية في العالم.

موهبتها في الغناء

وعن موهبتها في الغناء قالت إنها أول مرة تغني كانت في حفل عيد الأم وكنت في الصف الخامس الابتدائي، وقدمت خلاله اغنية "ست الحبايب"، وما أقنعها أن صوتها جيد هو بكاء مدرستها، مشيرة إلى أنها لم تخبر عائلتها في البيت وأن أولاد خالتها هم من فتنوا عليها، ولهذا طلب منها والدها أن تغني وغنت "أسماء الله الحسني"، ووالدها عينه دمعت من تأثره ولها شجعوها على الغناء.