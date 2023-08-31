الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسئول أمريكى: إدارة بايدن تبحث إمكانية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

بايدن
بايدن

نقلت “رويترز” عن مسئول بالبيت الأبيض، تصريحاته بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث إمكانية ترسيم الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، جاء ذلك في نبأ عاجل نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الصراع اللبناني الإسرائيلي 

جدير بالذكر، أن هناك الكثير من الصراعات والمناوشات بين لبنان وإسرائيل على الحدود الشمالية من لبنان، وهذه المناوشات تقع على الحدود البرية والبحرية، لذا طالبت لبنان مراراً وتكراراً إسرائيل بالانسحاب الفوري في الحدود الشمالية اللبنانية.

مسؤول بالبيت الأبيض عاجل رسم الحدود اللبنانية الإسرائيلية جو بايدن القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

مفاجأة فى صفقة محمد صلاح.. نجم اتحاد جدة يكشف التفاصيل

الداخلية: ضبط المتهمين بإشعال النيران بمدخل سنتر فى أكتوبر

خبير مصرفي يكشف أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء

احذر.. طرق شائعة لتبييض الأسنان فى المنزل تعرضك للخطر

نجيب محفوظ.. لماذا طلب منه تغيير كلمته بمناسبة نوبل؟

قبل عرضه الليلة.. كواليس حفل "كايروكى" فى مهرجان العلمين الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال