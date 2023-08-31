مسئول أمريكى: إدارة بايدن تبحث إمكانية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

نقلت “رويترز” عن مسئول بالبيت الأبيض، تصريحاته بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث إمكانية ترسيم الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، جاء ذلك في نبأ عاجل نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الصراع اللبناني الإسرائيلي

جدير بالذكر، أن هناك الكثير من الصراعات والمناوشات بين لبنان وإسرائيل على الحدود الشمالية من لبنان، وهذه المناوشات تقع على الحدود البرية والبحرية، لذا طالبت لبنان مراراً وتكراراً إسرائيل بالانسحاب الفوري في الحدود الشمالية اللبنانية.