الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رويترز: ارتفاع إنفاق المستهلكين الأمريكيين وتراجع فى طلبات البطالة

نيويورك
نيويورك

ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو، لكن تباطؤ التضخم عزز توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بلا تغيير في الشهر المقبل.

وأفادت وزارة التجارة الأمريكية الخميس بأن إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي ازداد بنسبة 0.8 بالمئة الشهر الماضي.

وعُدلت بيانات شهر يونيو لتظهر ارتفاع الإنفاق 0.6 بالمئة بدلا من نسبة 0.5 بالمئة الواردة في تقارير سابقة.

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وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا زيادة الإنفاق 0.7 بالمئة.

ويسهم تباطؤ التضخم واستمرار متانة سوق العمل، اللذان يبقيان زيادات الأجور مرتفعة، في رفع إنفاق المستهلكين ودعم الاقتصاد.

وقالت وزارة العمل في تقرير منفصل، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار أربعة آلاف إلى 228 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 235 ألفا في أحدث أسبوع.

انخفاض عوائد السندات

وسجل الذهب أعلى مستوياته في شهر تقريبا، الأربعاء، إذ عززت مجموعة جديدة من القراءات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يضطر إلى التوقف عن رفع أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1945.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 15:04 بتوقيت جرينتش، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أغسطس، بينما انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تباطؤ الاقتصاد في الربع الثاني.

وذكرت خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" أن الرهانات على أن يبقي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر ارتفعت إلى ما يقرب من 91 بالمئة، من 88.5 بالمئة قبل نشر البيانات، في حين زادت التوقعات بوقف رفع أسعار الفائدة في نوفمبر إلى ما يقرب من 59 بالمئة من 52 بالمئة في اليوم السابق.

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