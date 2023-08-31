السبت.. عرض حفلي محمد عدوية والليثي على قناتي "الحياة" و"cbc"

تستعد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لعرض حفل « المطرب محمد عدوية والمطرب الشعبي محمود الليثي» الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

أعلنت قناتا الحياة وcbc عن إذاعتهما حفلي المطرب محمد عدوية والمطرب الشعبي محمود الليثي ضمن فاعليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، عبر شاشتهما يوم السبت الموافق 2 سبتمبر المقبل.

وقدم محمود الليثي خلال الحفل ضمن الحدث الترفيهي الأكبر والأهم بالشرق الأوسط، باقة مميزة من أجل أغنياته التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وسط نجاح كبير للحفل على مستوى السوشيال ميديا، وخاصة أنه قام بالرقص على المسرح كعادته وسط تفاعل شديد للغاية من قبل الموجودين.

كما تألق الفنان محمد عدوية في الحفل، حيث قدم باقة من أروع أعماله الغنائية التي جعلت الجمهور يتفاعل معه بشكل كبير، وامتلأ المكان بالتصفيق الحار من الجمهور، الشيء الذى أعرب عن سعادته بالحفل.

وكانت انقسمت تذاكر الحفل عبر موقع "تذكرتي"، وجاءت في الفئة الأولة : طاولة لـ 10 أشخاص 65 ألف جنيه، الفئة الثانية : طاولة لـ 4 أشخاص 20 ألف جنيه، الفئة الثالثة: 250 جنيه.

وتواصل مدينة العلمين الجديدة إحياء العديد من الحفلات والفعاليات الغنائية بحضور نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي كنوع من أنواع الترويج وتنشيط السياحة خلال الفترة المقبلة.

يستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.