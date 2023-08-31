الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الجمعة.. إذاعة حفل كارول سماحة ومحمد محسن على "dmc" و"الحياة"

جريدة الدستور

تستعد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لعرض حفل «كارول سماحة والمطرب محمد محسن» الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وتذيع قناتا الحياة و dmc مساء الغد الجمعة حفل الفنانة كارول سماحة والمطرب محمد محسن عبر شاشتهما.

وقدمت المطربة كارول سماحة والمطرب محمد محسن باقة من ألمع أغنياتهما خلال الحفل الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا، وتفاعل ملفت نظرًا لتنظيم الحفل بشكل لائق ضمن أكبر وأهم حدث ترفيهي بالشرق الأوسط.

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مهرجان العلمين.. أبو وعمر كمال نجما حفل اليوم على مسرح «أرينا»

 

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ناقد فنى: مهرجان العلمين نُظم وفقًا للمعايير العالمية

 

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

كارول سماحة محمد محسن حفل العلمين دي ام سي الحياة قناة dmc

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