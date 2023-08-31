الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وجوه جديدة.. قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتى أوكرانيا وإسكتلندا

جاريث ساوثجيت
جاريث ساوثجيت

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لإنجلترا، عن قائمة منتخب بلاده، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، والمقرر انطلاقة بعد أيام قليلة.

موعد مباراتي إنجلترا أمام أوكرانيا وإسكتلندا بتصفيات يورو "2024"

ويواصل منتخب إنجلترا سلسلة مبارياته بتصفيات "يورو 2024"، عندما يلتقي مع نظيره الأوكراني السبت الموافق 9 سبتمبر المقبل، في تمام السابعة مساءً، ثم إسكتلندا وديًا يوم 12 من نفس الشهر.

 

وجوه جديدة تزين قائمة منتخب إنجلترا بتصفيات “يورو 2024”

وشهدت قائمة منتخب الأسود الثلاثة، والتي ضمت 26 لاعبًا، استدعاء إيدي نيكيتاه، مهاجم أرسنال لأول مرة مع المنتخب الأول، وذلك بعدما تدرج في صفوف المنتخبات حيث أصبح الهداف التاريخي لمنتخب تحت 21 عامًا.

كما ضمت أيضا، ليفي كولويل، مدافع تشيلسي لأول مرة مع المنتخب الأول.

 

وجاءت قائمة منتخب إنجلترا على النحو التالي

قائمة إنجلترا للأجندة سبتمبر الدولية

 

حراسة المرمى: سام جونستون، جوردان بيكفورد، أرون رامسديل.

خط الدفاع: بين تشيلويل، ليفي كولويل، لويس دانك، مارك جوهي، هاري ماجوير، فيكايو توموري، كيران تريبيير، كايل ووكر.

خط وسط الملعب: ترينت ألكساندر أرنولد، جود بيلينجهام، كونور كالاجر، جوردان هيندرسون، كالفين فيليبس، كالفين فيليبس.

خط الهجوم: إبريشي إيزي، فيل فودين، جاك جريليش، هاري كين، جايمس ماديسون، إيدي نيكتياه، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا، كالوم ويلسون.

 

موقف منتخب إنجلترا بتصفيات يورو “2024”

ويتصدر منتخب إنجلترا، قائمة المجموعة الثالثة بتصيفات “يورو 2024”، برصيد 12 نقطة، حصدها من 4 انتصارات متتالية، حيث لم يتذوق حتى الآن طعم التعادل أو الهزيمة خلال المواجهات السابقة، يليه أوكرانيا برصيد 6 نقاط، ثم منتخبي إيطاليا ومقدونيا الشمالية برصيد 3 لكل منهما، وأخيرا مالطة بلا رصيد من النقاط.

 

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