25 لاعبًا في قائمة إنجلترا استعدادًا لمواجهتي مالطة ومقدونيا الشمالية

تصفيات يورو 2024

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن قائمة فريقه الذي سيستعد لخوض مواجهتي مالطة ومقدونيا الشمالية، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من المجموعة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

وشهدت القائمة التي ضمت 25 لاعبًا، استدعاء إيبيريشي إيزي، لاعب وسط كريستال بالاس، بعد تألقه اللافت للنظر، مع فريقه خلال الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكما شهدت القائمة، استدعاء لويس دونك مدافع برايتون، الذي ظهر آخر مرة مع منتخب الأسود الثلاثة في عام 2018، وكذلك تيرون مينجز من أستون فيلا، الذي غاب عن الفريق منذ ظهوره الأخير ضد كوت ديفوار في مارس 2022.

كما تم استدعاء سام جونستون، حارس مرمى كريستال بالاس، حيث تم استدعاؤه لآخر مرة في مارس 2022 قبل الانسحاب بسبب المرض.

وسيحل منتخب إنجلترا، ضيفًا على مالطة، يوم السادس عشر من يونيو، قبل أن يستقبل نظيره المقدوني، يوم التاسع عشر من نفس الشهر، على ملعب (أولد ترافورد) بملعب (أولد ترافورد).

وجاءت قائمة المنتخب الإنجليزي لمباراتي مالطة ومقدونيا الشمالية على النحو التالي:

حراسة المرمى: سام جونستون (كريستال بالاس) ، جوردان بيكفورد (إيفرتون) ، آرون رامسدال (أرسنال).

المدافعون: ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول) ، لويس دونك (برايتون وهوف ألبيون) ، مارك جويهي (كريستال بالاس) ، هاري ماجواير (مانشستر يونايتد) ، تيرون مينجز (أستون فيلا) ، لوك شو (مانشستر يونايتد) ، جون ستونز ( مانشستر سيتي) كيران تريبيير (نيوكاسل يونايتد) كايل ووكر (مانشستر سيتي)

لاعبو الوسط: جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند) ، إيبيريشي إيزي (كريستال بالاس) ، كونور غالاغر (تشيلسي) ، جوردان هندرسون (ليفربول) ، كالفين فيليبس (مانشستر سيتي) ، ديكلان رايس (وست هام يونايتد).

المهاجمون: فيل فودين (مانشستر سيتي) ، جاك غريليش (مانشستر سيتي) ، هاري كين (توتنهام هوتسبر) ، جيمس ماديسون (ليستر سيتي) ، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) ، بوكايو ساكا (أرسنال) ، كالوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد).