تفاصيل تعرض مدن سويدية لـ 4 انفجارات خلال ساعة واحدة

قالت الشرطة السويدية، اليوم الخميس، إنه تم استدعاء خبراء فرق القنابل بعد أن هزت أربعة انفجارات مدنًا سويدية في ساعة واحدة، في وقت تكافح فيه البلاد لكبح جماح تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالعصابات.

وقالت الشرطة: "تم تطويق الموقعين وما زالت التحقيقات الفنية جارية"، مضيفة أنه تم استدعاء فرقة القنابل الوطنية إلى مكان الحادث. وقالت الشرطة: "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، فقط أضرار مادية".

وبعد ساعة، تم الإبلاغ عن انفجارين آخرين بفارق دقائق – أحدهما في نورسبورغ، إحدى ضواحي جنوب ستوكهولم، والآخر في نيكوبينغ، على بعد حوالي 62 ميلاً (100 كيلومتر) جنوب العاصمة.

وفي كلتا الحالتين، قالت الشرطة إنه لم يصب أحد بأذى، ووقعت الانفجارات الأربعة في مبان سكنية.

احتواء زيادة حوادث إطلاق النار والتفجيرات

وتكافح السويد لاحتواء زيادة في حوادث إطلاق النار والتفجيرات في السنوات الأخيرة مع قيام العصابات بتصفية حساباتها بسبب تجارة المخدرات.

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وقالت شرطة غوتنبرغ لوكالة فرانس برس، إنه من السابق لأوانه التكهن بدوافع الانفجارين اللذين وقعا في المدينة.

وفي عام 2022، وقع 90 انفجارا و101 حالة محاولات تفجير أو تحضيرات لتفجيرات في السويد، بحسب بيانات الشرطة. وحتى 15 أغسطس من هذا العام، تم تسجيل 109 انفجارات.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن القنابل تستخدم بشكل رئيسي لتخويف الأهداف، بينما يستخدم إطلاق النار لقتل الأعداء.

وكانت قد سجلت البلاد 391 حادث إطلاق نار في عام 2022، 62 منها قاتلة، ارتفاعا من 45 في العام السابق، وفقا لبيانات الشرطة.