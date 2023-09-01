الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الاهتمام بالتكنولوجيا.. كُتاب يفسرون التحول في الأدب الراهن

التكنولوجيا والأدب
التكنولوجيا والأدب

في رواية جديدة للصحفية يومي أديجوكي، يهدد بيان مجهول متداول على وسائل التواصل الاجتماعي بتقويض العلاقة المزدهرة بين زوجين شابين، توضح الرواية كل المخاوف والسموم التي يمكن أن تزرعها تطبيقات التواصل الاجتماعي. 

تشريح دور التكنولوجيا المعاصرة

هذا ليس العمل الروائي الوحيد في السنوات الأخيرة الذي يضع جوانب التكنولوجيا الحديثة تحت المجهر، فهناك الكثير من الكتب التي تعمد إلى تشريح دور التكنولوجيا المعاصرة في حياتنا. 

في رواية "غدا وغدا وغدا" لـ غابرييل زيفين، تطرق إلى موضوعات الحياة والموت والمصالحة والحب من خلال عدسة تطور ألعاب الفيديو وعوالم الإنترنت. وفي كتاب مثل Yellowface الأكثر مبيعًا بحث في العرق والامتياز والسلطة ومزالق صناعة النشر ولكنه أيضًا يتطرق إلى "تويتر".

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فضائح شركات التكنولوجيا

أخبرت مُدوّنة الكتب جوليان بونوكور موقع Mashable أنها شهدت ارتفاعًا في الخيال القائم على التكنولوجيا في الآونة الأخيرة، وأرجعت ذلك إلى حقيقة أن مثل هذه الكتب تلعب على اهتمامات الجمهور، خاصة فيما يتعلق بفضائح التكنولوجيا الواقعية في وادي السيليكون وشركات التكنولوجيا الكبرى.
توضح ذلك بقولها: إن القصص المستندة إلى التكنولوجيا مقنعة ومثيرة للاهتمام، بدءًا من الغوص في الأعمال التجارية والنجاح الشخصي والفضائح. 

أما المؤلف الشاب ويندي ماس فيقول لموقع Mashable: تشتبك روايات القرن الحادي والعشرين بشكل متزايد مع التطور المستمر للتقنية وتأثيرها على الإنسان. فعلى مدى عقود من الزمن، كانت الأدوات المستقبلية مثل الأجهزة التي يتم التحكم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي والقدرة على التواصل مع أي شخص في جميع أنحاء العالم على الفور، بمثابة مادة حصرية لكتاب الخيال العلمي. الآن، أصبح الكثير من التكنولوجيا الرائعة جزءًا من حياتنا اليومية، لذلك يمكن لمؤلفي الأنواع الأخرى دمجها في قصصهم أيضًا. 

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التكنولوجيا دائمة التطور

أصبحت الروايات عن العاملين في مجال التكنولوجيا شائعة. لقد تم الإشادة بالعديد من المؤلفين لرواياتهم عن الأشخاص الذين يقفون وراء شركات التكنولوجيا الكبرى والجانب المظلم لهذه الصناعة. في بعض الأحيان، يتم استخدام الصناعة كقصة رمزية، ولكن في كثير من الأحيان، كإطار لاستكشاف العواقب المتموجة لثقافة الصخب والحرية والطموح.

تعتقد صوفي فيرشبو، الكاتبة التي عملت سابقًا في مجال النشر لمدة 10 سنوات، أن هذا النوع من الخيال يستغل مخاوفنا الحقيقية والإنسانية للغاية بشأن مشهد التكنولوجيا دائم التطور.

وتتابع في حديثها مع موقع Mashable: تحظى الكتب التي تحتوي على التكنولوجيا بشعبية كبيرة لنفس السبب الذي جعل روايات الديستوبيا شائعة خلال رئاسة الرئيس ترامب، وكانت الروايات الوبائية شائعة خلال الأيام الأولى لوباء كوفيد-19. الخيال هو وسيلة للانغماس في مخاوفنا وفضولنا عبر الصفحات.

وسائل التواصل الاجتماعي الخيال العلمى دور التكنولوجيا المعاصرة غابرييل زيفين تويتر

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