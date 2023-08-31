الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

من روائع الادب العالمى

"ثلاثة رجال باسم جاريديب".. قصة آرثر كونان عن "هولمز والنصاب"

كونان
كونان

ثلاثة أشخاص باسم جاريديب هي واحدة من أمتع قصص الكاتب الإنجليزي آرثر كونان دويل، الذي يدهشك بكتاباته التشويقية التي تأخذك إلى عوالم بعيدة من المتعة، وإعمال العقل في البحث مع هولمز الشرطي السري لتفك رموز القضية التي تتناولها القصة.

وهذا يدل على أمرين أولهما هو أن الكاتب ذكي جدًا ولديه سعة خيال عجيبة، وثانيهما هو قدرة الكاتب على السرد بطريقة تشويقية مثيرة، وقدرة على صنع الحبكة الدرامية بطريقة رائعة. 

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تفاصيل القصة 

تبدأ القصة من رجل يدعى جون جاريديب يتحدث بلكنة أمريكية وهو قصير بدين وله وجه مستدير، أخبر هولمز أن زيارته له كانت بسبب اختيار السيد ناثان جارديب ليكون مساعدًا لهما فى البحث عن الرجل الثالث الذي يحمل اسم جارديب.

ثم نفهم بطريقة تدريجية أن الرجل الأمريكى عثر على وصية لجده جارديب الأمريكى الثرى والذى توفى منذ زمن يقول فيها إن ثروته ستقسم على ثلاثة رجال يحملون اسمه، فبحث عن هذين الشخصين فلم يجدهما فى الولايات المتحدة ثم علم أن رجلًا في إنجلترا يحمل هذا الاسم وهو السيد ناثان جاريديب فجاء إليه، فطلب جون من هولمز أن يبحث عن الوريث الثالث.

خرج جون فقال “هولمز” لصاحبه واتسون إن هذا الرجل كذاب لأن ملابسه التي مر عليها ما يقارب العام ملابس إنجليزية مما يدل على أنه لم يأت من الولايات المتحدة أمس.

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